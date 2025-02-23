Михал: Эстония как можно скорее отправит Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов

Об отправке боеприпасов в Украину премьер-министр Эстонии заявил 22 февраля в своей речи по случаю 107-й годовщины Республики, произнесенной в Эстонском национальном музее в Тарту.

Премьер-министр подтвердил, что в трудные времена Эстония твердо отстаивает свои ценности. По его словам, наша страна никогда не признает насильственное изменение государственных границ и будет непоколебимо поддерживать суверенитет, территориальную целостность и демократически избранного лидера Украины. По словам премьер-министра, задача Эстонии — укрепить позиции Украины и усилить давление на Россию.

„Мы приняли решение совместно с правительством закупить и как можно скорее отправить в Украину 10 000 артиллерийских снарядов, к которым Силы обороны добавят 750 000 продовольственных посылок из собственных резервов. Кроме того, при первой же возможности мы поставим украинцам более 100 миллионов единиц продукции эстонской оборонной промышленности. Украина может рассчитывать на Эстонию как сейчас, так и в будущем!“ — сказал Михал.

По словам премьер-министра, сегодняшний кризис безопасности необходимо использовать как возможность для инноваций и роста оборонной промышленности Эстонии. Михал отметил, что правительство реализует крупнейшую в истории страны программу развития оборонной промышленности, в рамках которой эстонские предприятия произведут оборонную продукцию на сумму более 400 миллионов евро.

Говоря о национальной обороне Эстонии, Михал отметил, что, помимо сильных и профессиональных сил обороны, а также хорошо оснащенных и сильных союзников, оборона Эстонии основана на добровольном объединении свободных граждан – Кайтселийте. „Невозможно защитить Эстонию без вклада каждого, потому что мы защищены только в том случае, если каждый вносит свой вклад“, - отметил Михал.

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