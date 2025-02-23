23.02.2025, 14:07
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | „Выру Баррус“ играет в Пярну историческую полуфинальную серию Балтийской волейбольной лиги
„Пярну“ vs „Выру Баррус“
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня в первом матче полуфинальной серии Балтийской волейбольной лиги „Пярну“ примет на своей площадке „Выру Баррус“. Встреча начнётся в 17:00, и все подписчики Delfi смогут посмотреть её в прямом эфире.
„Пярну“ завершил регулярный сезон на втором месте, одержав 12 побед и 6 поражений. „Выру Баррус“ занял четвёртую позицию с 9 победами и 9 поражениями.
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