ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | „Выру Баррус“ играет в Пярну историческую полуфинальную серию Балтийской волейбольной лиги

„Пярну“ завершил регулярный сезон на втором месте, одержав 12 побед и 6 поражений. „Выру Баррус“ занял четвёртую позицию с 9 победами и 9 поражениями.

В четвертьфинале „Пярну“ обыграл „Сельвер/ТалТех“ с результатом 2:0, не отдав сопернику ни одного сета, а „Выру Баррус“ победил „Екабпилс“, выиграв 3:1 и 3:0. Это исторический успех для „Выру Баррус“, который впервые пробился в четверку лучших команд Балтийской лиги.