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23.02.2025, 14:07

ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | „Выру Баррус“ играет в Пярну историческую полуфинальную серию Балтийской волейбольной лиги

 
„Пярну“ vs „Выру Баррус“
Pärnu VK.
Pärnu VK.
ФОТО: Ago Tammik | Delfi Meedia

Сегодня в первом матче полуфинальной серии Балтийской волейбольной лиги „Пярну“ примет на своей площадке „Выру Баррус“. Встреча начнётся в 17:00, и все подписчики Delfi смогут посмотреть её в прямом эфире.

„Пярну“ завершил регулярный сезон на втором месте, одержав 12 побед и 6 поражений. „Выру Баррус“ занял четвёртую позицию с 9 победами и 9 поражениями.

В четвертьфинале „Пярну“ обыграл „Сельвер/ТалТех“ с результатом 2:0, не отдав сопернику ни одного сета, а „Выру Баррус“ победил „Екабпилс“, выиграв 3:1 и 3:0. Это исторический успех для „Выру Баррус“, который впервые пробился в четверку лучших команд Балтийской лиги.

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