23.02.2025, 14:07
МАТЧ В ЗАПИСИ | „Выру Баррус“ дал бой в первом матче исторической полуфинальной серии Балтийской волейбольной лиги, но проиграл в Пярну
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье, 23 февраля, в первом матче полуфинальной серии Балтийской волейбольной лиги „Пярну“ обыграл на своей площадке „Выру Баррус“ со счетом 3:1 (25:21; 26:24; 18:25; 25:18).
В первом сете „Пярну“ одержал победу со счётом 25:21. Во второй партии, которая стала настоящим испытанием для обеих команд, гости вели 22:18 и 23:22, но хозяева сумели вырвать победу, выиграв её 26:24. Третий сет остался за командой из Выру — 25:18. Однако в четвёртой партии „Пярну“ уверенно захватил лидерство и не отпустил его до финального свистка, завершив игру победой 25:18.
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