МАТЧ В ЗАПИСИ | „Выру Баррус“ дал бой в первом матче исторической полуфинальной серии Балтийской волейбольной лиги, но проиграл в Пярну

В первом сете „Пярну“ одержал победу со счётом 25:21. Во второй партии, которая стала настоящим испытанием для обеих команд, гости вели 22:18 и 23:22, но хозяева сумели вырвать победу, выиграв её 26:24. Третий сет остался за командой из Выру — 25:18. Однако в четвёртой партии „Пярну“ уверенно захватил лидерство и не отпустил его до финального свистка, завершив игру победой 25:18.