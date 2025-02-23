Владельцы фудтрака у погранпункта в Нарве не скрывают, что „надеялись на большее“. Но уходить с Петровской площади не собираются

– Работаем ежедневно с 12 до 20, – уточняет нарвский предприниматель Александр Кулешов из фирмы BUDU BURGER OU, которая поставила этот фудтрак. – Первый месяц работы, декабрь, был очень хороший — много покупателей. 31 декабря тоже были открыты до пяти вечера, но народу в очереди практически не было, 1-2 января дали возможность нашим продавцам отдохнуть, а третьего опять открылись. В целом январь не очень удачный, однако февраль вдохновляет.

Вообще же, признается Александр Кулешов, они „надеялись на большее“. „Но учитывая, что общепит зимой вообще проседает, думаем, что весна-лето выровняют ситуацию“, – говорит Кулешов. Так что фудтрак возле Петровской обосновался здесь надолго.

Со дня открытия меню его значительно пополнилось, и сегодня здесь можно купить бургеры, хотдоги, картошку фри с сосисками, пельмени во фритюре, куриные крылышки, сырные палочки, сырные шарики, пончики, кольца кальмаров, чай, кофе.– Самый ходовой товар — классические бургеры (цена – 4 и 7 евро) и картошка фри, неплохо идут пельмени, они у нас жареные, с хрустящей корочкой, – рассказала вашему корреспонденту продавец фудтрака Рената.– Между прочим, более свежих бургеров, чем у нас, вы в Нарве не найдете, – весело замечает она. – И мясо у нас не магазинное, как и все другие продукты берем у местных хуторян. Готовим прямо здесь, в фудтраке.

Напомним, что сама Петровская площадь по городским правилам не является территорией, где можно вести уличную торговлю. Но рядом с ней — разрешено.

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