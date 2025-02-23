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23.02.2025, 11:35

ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | В Ласнамяэ продолжается чемпионат Эстонии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях

 
чемпионат Эстонии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях
чемпионат Эстонии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Зимний чемпионат Эстонии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях, стартовавший в субботу в Ласнамяэском легкоатлетическом манеже, продолжается сегодня. Соревновательный день начнётся в 13:00, а все подписчики Delfi смогут следить за прямой трансляцией на Delfi TV.

Соревнования приобретают особую значимость, ведь для атлетов, стремящихся попасть на чемпионат Европы в закрытых помещениях, это последняя возможность выполнить нормативы и заработать ценные рейтинговые очки.

В воскресенье на старт выйдет чемпион Европы в десятиборье Йоханнес Эрм (SK Leksi 44), который примет участие в беге на 60 м с барьерами и прыжках в высоту. В толкании ядра свой первый старт сезона в Таллинне проведёт Яндер Хайль (Viljandi KJS Sakala). Среди многоборцев в отдельных дисциплинах также выступят Ристо Лиллеметс (KJK Saare) и Расмус Роослехт (Tallinna KJK Kalev).

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