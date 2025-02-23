23.02.2025, 11:35
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | В Ласнамяэ продолжается чемпионат Эстонии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях
ФОТО: | Delfi Meedia
Зимний чемпионат Эстонии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях, стартовавший в субботу в Ласнамяэском легкоатлетическом манеже, продолжается сегодня. Соревновательный день начнётся в 13:00, а все подписчики Delfi смогут следить за прямой трансляцией на Delfi TV.
Соревнования приобретают особую значимость, ведь для атлетов, стремящихся попасть на чемпионат Европы в закрытых помещениях, это последняя возможность выполнить нормативы и заработать ценные рейтинговые очки.
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