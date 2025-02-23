ФОТО и ТРАНСЛЯЦИЯ В ЗАПИСИ | Чемпионат Эстонии по лёгкой атлетике: Эрм неожиданно выиграл золотую медаль в беге с барьерами, показав личный рекорд, Верлин победила Сууман

Главной интригой второго дня чемпионата Эстонии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях, проходившего в Ласнамяэском легкоатлетическом манеже, стало противостояние в беге на 60 метров с барьерами между действующей чемпионкой Дианой Сууман и рекордсменкой страны Креэте Верлин, установившей национальный рекорд в январе.