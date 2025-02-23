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23.02.2025, 11:35

ФОТО и ТРАНСЛЯЦИЯ В ЗАПИСИ | Чемпионат Эстонии по лёгкой атлетике: Эрм неожиданно выиграл золотую медаль в беге с барьерами, показав личный рекорд, Верлин победила Сууман

 
Eesti kergejõustiku sisemeistrivõistluste II päev
Eesti kergejõustiku sisemeistrivõistluste II päev
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Главной интригой второго дня чемпионата Эстонии по лёгкой атлетике в закрытых помещениях, проходившего в Ласнамяэском легкоатлетическом манеже, стало противостояние в беге на 60 метров с барьерами между действующей чемпионкой Дианой Сууман и рекордсменкой страны Креэте Верлин, установившей национальный рекорд в январе.

Соревнования приобретали особую значимость, ведь для атлетов, стремящихся попасть на чемпионат Европы в закрытых помещениях, это была последняя возможность выполнить нормативы и заработать ценные рейтинговые очки.

Чемпионкой Эстонии в беге на 60 метров с барьерами стала Креэте Верлин, показавшая время 8,09 секунды — это второй лучший результат в её карьере. Серебро завоевала Диана Сууман (8,25), установившая свой лучший результат сезона, а бронза досталась Анне-Марии Милленд (8,45).

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