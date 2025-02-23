Определена дата закрытия бюро обслуживания PPA в Ласнамяэ

Полицейский участок на улице Пинна в Ласнамяэ продолжит работу, но закроется (по причине экономии расходов) бюро обслуживания, занимающееся оформлением документов, сообщала в январе порталу RusERR заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны PPA в сфере развития Кристи Халлас.

Халлас отметила, что в полицейском участке на улице Пинна останутся цифровые киоски, где можно будет сделать фотографию на документ, сдать отпечатки пальцев и предоставить образец подписи.

„Таким образом, после посещения цифрового киоска можно будет продолжить подачу заявления через систему самообслуживания, и больше не будет необходимости приходить на место“, – продолжила она.

После закрытия бюро обслуживания в Ласнамяэ получить готовый документ можно будет в подходящем по месторасположению магазине Selver. По словам Халлас, PPA старается способствовать подаче документов через самообслуживание и их получению в магазинах Selver, поскольку это снижает нагрузку на бюро обслуживания.

„Взрослому, который подает ходатайство о выдаче ID-карты через среду самообслуживания и в качестве места получения указывает Selver, документ вместе с госпошлиной и платой за услугу, назначаемой магазином, обойдется дешевле – в 32,3 евро. Если заказать получение документа в бюро обслуживания, за ID-карту нужно будет заплатить 35 евро. В пользу Selver играет также более длительное время работы – как в вечернее время, так и в выходные“, – сказала Халлас.

При оформлении документов в самообслуживании выбрать местом их получения бюро обслуживания на ул. Пинна можно было до 21 февраля, а при подаче ходатайства на месте в бюро обслуживания – до 28 февраля.