Экономика
23.02.2025, 10:42

Беларусь через Латвию экспортирует масло из украденного рапса. В схеме участвует и эстонская фирма

 
Delfi.lv
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Как показало журналистское расследование, украденный в Украине рапс экспортирует российская компания „Torgtrade“, которой руководят люди, близкие к чеченскому лидеру Рамзану Кадырову, и „Agrotrade“, владельцем которой является украинец, ныне работающий на Россию, пишет латвийский портал Delfi Bizness.

Эти посредники закупают рапс по ценам значительно ниже рыночных и поставляют его на производственные предприятия в России и Беларуси. Утечка данных позволила установить, что в Латвию украденное масло поступает от белорусской компании „Агропродукт“. Как сообщила Nekā personīga, четыре компании занимаются транзитом через Латвию рапсового масла, украденного с оккупированных Россией украинских территорий, а еще одна импортирует его для потребления якобы в Латвии.

Центральное статистическое управление и Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) отказались предоставить программе данные о том, какие предприятия импортируют в Латвию масло „Агропродукт“, однако Latvijas dzelzceļš (LDz) подтвердила, что LDz Cargo перевозила эту продукцию.

В схеме замешана и эстонская фирма

По информации LDz, масло от „Агропродукта“ в основном принимали два экспедитора — Lat Flex и K.I.F., которые обеспечивают дальнейшую транспортировку товара в Китай и Израиль. Продукция белорусского предприятия экспортируется и во многие страны Европы — Бельгию, Нидерланды, Польшу, Литву, Эстонию и другие. В K.I.F. заявили, что они не импортируют продукцию „Агропродукта“, а ввозят ее „просто как таможенные брокеры, как экспедиторы“.

В компании заявили, что импортером груза является эстонское предприятие. Платежи производились через эстонскую, а не белорусскую компанию.

Какое чувство вызвала у вас эта статья?

Радость
Удивление
Интерес
Никакое
Грусть
Злость
RusDelfi
Поделиться
Комментарии