Беларусь через Латвию экспортирует масло из украденного рапса. В схеме участвует и эстонская фирма

Эти посредники закупают рапс по ценам значительно ниже рыночных и поставляют его на производственные предприятия в России и Беларуси. Утечка данных позволила установить, что в Латвию украденное масло поступает от белорусской компании „Агропродукт“. Как сообщила Nekā personīga, четыре компании занимаются транзитом через Латвию рапсового масла, украденного с оккупированных Россией украинских территорий, а еще одна импортирует его для потребления якобы в Латвии.

Центральное статистическое управление и Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) отказались предоставить программе данные о том, какие предприятия импортируют в Латвию масло „Агропродукт“, однако Latvijas dzelzceļš (LDz) подтвердила, что LDz Cargo перевозила эту продукцию.

В схеме замешана и эстонская фирма

По информации LDz, масло от „Агропродукта“ в основном принимали два экспедитора — Lat Flex и K.I.F., которые обеспечивают дальнейшую транспортировку товара в Китай и Израиль. Продукция белорусского предприятия экспортируется и во многие страны Европы — Бельгию, Нидерланды, Польшу, Литву, Эстонию и другие. В K.I.F. заявили, что они не импортируют продукцию „Агропродукта“, а ввозят ее „просто как таможенные брокеры, как экспедиторы“.

В компании заявили, что импортером груза является эстонское предприятие. Платежи производились через эстонскую, а не белорусскую компанию.

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