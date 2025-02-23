23.02.2025, 11:07
ИСТОРИЯ НА ВИДЕО | Раннее утро, которое изменило мир. О чем говорили между собой руководители Эстонии в первые часы войны в Украине?
Три года назад, 24 февраля, большинство высокопоставленных государственных деятелей Эстонии проснулись со с одинаковым лаконичным словом на устах: „началось“.
Командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем ночевал в своей таллиннской квартире, чтобы, проснувшись, подготовиться к параду. Президент Алар Карис только что вернулся в Таллинн после визита в Киев.
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