Белый дом: Трамп твердо уверен, что сможет положить конец российско-украинской войне „на этой неделе“

По словам Ливитт, президент США „верит, что Россия готова заключить соглашение, и он борется за заключение соглашения“. Как заявила представитель Белого дома, советник по национальной безопасности Майк Уолтц „будет работать круглосуточно все выходные, чтобы добиться соглашения и положить конец конфликту в Украине“.

„Президент сказал, что хочет, чтобы убийства прекратились, чтобы перестали гибнуть невинные люди, и что он хочет мира“, — заявила Кэролайн Ливитт.

Отвечая на вопрос, когда может пройти встреча Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, Ливитт сообщила, что не может ничего сказать об этом.

„Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами войны, чтобы положить конец конфликту, и президент твердо уверен, что мы сможем этого добиться на этой неделе“, — добавила пресс-секретарь Белого дома.

США и Россия провели 18 февраля переговоры в Эр-Рияде, в ходе которых обсуждали двусторонние отношения и подготовку к мирным переговорам по Украине. Кроме того, 19 февраля в Киев приехал специальный посланник Дональда Трампа по России и Украине Кит Келлог, который провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. На фоне этого Дональд Трамп начал активно критиковать Зеленского, который ранее отказался заключить соглашение с США по полезным ископаемым.

Дональд Трамп до вступления в должность президента США говорил, что рассчитывает завершить российско-украинскую войну в течение 24 часов. После инаугурации, прошедшей 20 января, Трамп сказал журналистам, что у него „есть полдня“, чтобы закончить войну. Кит Келлог говорил, что договориться о мирном соглашении планируют в течение 100 дней с момента вступления Трампа в должность.

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