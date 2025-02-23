Россия атаковала Кривой Рог и Киев. Есть погибший, число пострадавших растет

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших от ракетной атаки по Кривому Рогу увеличилось до 5 человек - ранения получили четыре женщины и мужчина.

В больнице остаются три человека. Одна из пациенток в тяжелом состоянии, написал Лысак.

По его словам, в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура: повреждены жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие.

ГСЧС Украины сообщало о трех пострадавших. По их данным, один из них, мужчина, скончался по дороге в больницу.

В субботу поздно вечером Киев подвергся атаке беспилотников.

В результате падения обломков беспилоткниво в Голосеевском районе украинском столицы возник пожар в частном одноэтажном доме, сообщили спасатели. Возгорание было ликвидировано.

В Дарницком районе Киева в одном месте поврежден частный дом и автомобили, возгорание было ликвидировано подручными средствами. В другом месте — горел одноэтажный дом с распространением огня на соседнее здание, однако пожар также удалось ликвидировать, заявили в ГСЧС Украины.

В Печерском районе Киева в результате атаки беспилотников повреждено остекление нежилого здания.

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