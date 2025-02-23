Россия атаковала Кривой Рог и Киев. Есть погибший, число пострадавших растет
В субботу поздно вечером российская армия атаковала ряд областей Украины, в числе пострадавших городов - Кривой Рог и Киев, передает Би-би-си.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что количество пострадавших от ракетной атаки по Кривому Рогу увеличилось до 5 человек - ранения получили четыре женщины и мужчина.
В больнице остаются три человека. Одна из пациенток в тяжелом состоянии, написал Лысак.
По его словам, в результате атаки пострадала гражданская инфраструктура: повреждены жилые дома, здание одного из храмов, социальное учреждение, предприятие.
ГСЧС Украины сообщало о трех пострадавших. По их данным, один из них, мужчина, скончался по дороге в больницу.
В субботу поздно вечером Киев подвергся атаке беспилотников.
В результате падения обломков беспилоткниво в Голосеевском районе украинском столицы возник пожар в частном одноэтажном доме, сообщили спасатели. Возгорание было ликвидировано.
В Дарницком районе Киева в одном месте поврежден частный дом и автомобили, возгорание было ликвидировано подручными средствами. В другом месте — горел одноэтажный дом с распространением огня на соседнее здание, однако пожар также удалось ликвидировать, заявили в ГСЧС Украины.
В Печерском районе Киева в результате атаки беспилотников повреждено остекление нежилого здания.