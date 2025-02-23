Трамп: США хотят вернуть выделенные на помощь Украине деньги

„Я хочу, чтобы они (украинская сторона. - Ред.) дали нам что-то за все те деньги, которые мы вложили, - сказал он в субботу, 22 февраля. - Поэтому мы просим редкоземельные металлы и нефть, все, что мы только можем получить“.

Выступая на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Мэриленде, Трамп отметил, что европейские страны предоставляли Украине помощь в виде кредита, а Соединенные Штаты - нет, поэтому им полагается некоторая компенсация. „Мы собираемся вернуть наши деньги, потому что это просто несправедливо“, - сказал президент США.

Он выразил мнение, что Вашингтон и Киев „очень близки к заключению сделки“ по полезным ископаемым. „Нам бы лучше быть близкими к заключению сделки, потому что это ужасная ситуация“, - добавил Трамп.

СМИ: Зеленский пока не готов подписать сделку с США

Президент Украины Владимир Зеленский не готов подписать соглашение о передаче США права на разработку украинских месторождений редкоземельных металлов в его нынешнем варианте, сообщил ранее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник. „Соглашение еще не готово к подписанию, есть ряд проблемных вопросов, и в нынешнем виде президент не готов его принять“, - уточнил собеседник телеканала.

Газета The New York Times написала, что Украина получила от Соединенных Штатов новый вариант соглашения, но некоторые условия в нем оказались даже жестче, чем в предыдущем варианте, привезенном в Киев американским министром финансов Скоттом Бессентом 14 февраля.

Украинская сторона пока не сказала, согласится ли она на сделку на предложенных условиях. Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что группа на правительственном уровне начнет работу над соглашением 24 февраля и что Украина хочет получить конкретные гарантии безопасности в обмен на доступ Вашингтона к своим ресурсам.

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