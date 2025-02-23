В столице Болгарии беспорядки: противники перехода на евро штурмовали представительство ЕС

Как сообщили в министерстве внутренних дел страны, были задержаны не менее шести человек. Около 10 сотрудников полиции получили травмы. Это пока предварительная информация.

Беспорядки произошли в ходе акции против планов болгарских властей перейти с национальной валюты лев на евро. Участники антиправительственной акции скандировали: „Нет евро!“, „Отставка!“. Они забросали здание миссии ЕС красной краской, яйцами, петардами и бутылками с зажигательной смесью прежде, чем полиция их оттеснила.

Правительство уже осудило нападение. В заявлении кабинета министров подчёркивается, что подобное „неприемлемо и противоречит принципам верховенства закона“ , передаёт Reuters.

Субботняя протестная акция началась у здания Центрального банка входящей в ЕС Болгарии. Там собравшиеся подожгли чучела председателя Европейского центрального банка Кристин Лагард и других чиновников. Некоторые размахивали флагами Болгарии, несуществующих ныне СССР и ГДР, другие несли плакаты с надписью „Мы не хотим евро“.

Глава партии „Возрождение“ Костадин Костадинов заявил, что акция была организована с целью „защитить свободу“. „Мы не хотим, чтобы финансовая независимость Болгарии была разрушена“, - подчеркнул он.

Новое правительство Болгарии, которое было утверждено в прошлом месяце по итогам досрочных выборов в октябре, седьмых за четыре года, подтвердило приверженность стремлению присоединиться к еврозоне в будущем году. Однако болгарское общество оказалось разделено по этому вопросу. Многие опасаются, что введение евро приведёт к резкому росту цен, как это было в Хорватии в 2023 году, отмечает Reuters.

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