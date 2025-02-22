ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1095-й день) | США ведут свою игру и требуют от Украины уступок
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Reuters: США пригрозили закрыть Украине доступ к Starlink
Вашингтон угрожает Киеву отозвать доступ к системе связи Starlink, если Украина не подпишет с США сделку о редкоземельных металлах. Спутники Starlink особенно важны для управления дронами ВСУ, сообщает Deutsche Welle.
Власти США пригрозили Украине закрыть доступ к системе спутникового интернета Starlink от Илона Маска. Об этом сообщает в пятницу, 21 февраля, агентство Reuters со ссылкой на источники.
По их данным, такая угроза прозвучала в ходе обсуждения доступа США к ресурсам Украины. В частности, вопрос Starlink поднимался на переговорах в Киеве 20 февраля между Владимиром Зеленским и спецпредставителем США Китом Келлогом. Тот пригрозил „неминуемым отключением работы“ Starlink, если не будет достигнут договор о редкоземельных металлах, пишет Reuters.
ЕС изучает возможность конфискации российских активов для возмещения ущерба Украине
Европейский союз изучает дополнительные способы использования замороженных активов России, в том числе их конфискацию, если Москва откажется возмещать убытки Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Речь идет об использовании российских средств в качестве залога в рамках работы будущей Международной комиссии по претензиям, которая после окончания военных действий должна будет определить размер положенной Украине компенсации, пишет Bloomberg. По словам собеседников издания, активы могут изъять, если Москва откажется возместить причиненный Украине ущерб.
Сумма активов не уточняется. Предполагается, что она будет соотноситься с обязательствами России по выплате компенсаций Украине в рамках потенциального мирного соглашения с Киевом, пишет агентство.
Washington Post: США просили Киев отозвать проект резолюции ООН c осуждением российской агрессии, просьба шокировала Киев
„Администрация Трампа попросила Украину отозвать проект резолюции Генассамблеи ООН, осуждающий Россию за агрессию“, — пишет Washington Post со ссылкой на украинского чиновника и трех европейских дипломатов.
По словам источника издания в Киеве, Вашингтон сначала предложил Украине изменить проект резолюции ООН, чтобы „смягчить“ формулировки, а затем внес собственный проект резолюции, потребовав от Киева отозвать свой вариант.
Washington Post пишет со ссылкой на своего украинского собеседника, что это предложение „шокировало“ Киев. „Там отказались отозвать документ“, — отмечает издание.
Госсекретарь США Рубио: Трамп по-прежнему привержен идее завершить конфликт в Украине
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, сообщил в субботу Госдепартамент.
„Госсекретарь Марко Рубио провел разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой, чтобы подтвердить стремление президента Трампа завершить конфликт в Украине, в том числе — при помощи эффективной работы СБ ООН“, — говорится в сообщении Госдепа.
Воздушные силы Украины: в ночь на субботу Украину атаковали 162 дрона, сбить удалось половину
В ночь на субботу российские военные атаковал Украину 162 ударными беспилотниками типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, говорится в телеграмме-канале Воздушных сил Украины.
Сбить удалось 82 ударных дрона в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях, добавили военные.