ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1095-й день) | США ведут свою игру и требуют от Украины уступок

Reuters: США пригрозили закрыть Украине доступ к Starlink

Вашингтон угрожает Киеву отозвать доступ к системе связи Starlink, если Украина не подпишет с США сделку о редкоземельных металлах. Спутники Starlink особенно важны для управления дронами ВСУ, сообщает Deutsche Welle.

Власти США пригрозили Украине закрыть доступ к системе спутникового интернета Starlink от Илона Маска. Об этом сообщает в пятницу, 21 февраля, агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, такая угроза прозвучала в ходе обсуждения доступа США к ресурсам Украины. В частности, вопрос Starlink поднимался на переговорах в Киеве 20 февраля между Владимиром Зеленским и спецпредставителем США Китом Келлогом. Тот пригрозил „неминуемым отключением работы“ Starlink, если не будет достигнут договор о редкоземельных металлах, пишет Reuters.

ЕС изучает возможность конфискации российских активов для возмещения ущерба Украине

Европейский союз изучает дополнительные способы использования замороженных активов России, в том числе их конфискацию, если Москва откажется возмещать убытки Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет об использовании российских средств в качестве залога в рамках работы будущей Международной комиссии по претензиям, которая после окончания военных действий должна будет определить размер положенной Украине компенсации, пишет Bloomberg. По словам собеседников издания, активы могут изъять, если Москва откажется возместить причиненный Украине ущерб.

Сумма активов не уточняется. Предполагается, что она будет соотноситься с обязательствами России по выплате компенсаций Украине в рамках потенциального мирного соглашения с Киевом, пишет агентство.

Washington Post: США просили Киев отозвать проект резолюции ООН c осуждением российской агрессии, просьба шокировала Киев

„Администрация Трампа попросила Украину отозвать проект резолюции Генассамблеи ООН, осуждающий Россию за агрессию“, — пишет Washington Post со ссылкой на украинского чиновника и трех европейских дипломатов.