Нападение с ножом во Франции: по меньшей мере один человек погиб, несколько ранены, нападавший выкрикивал „Аллах Акбар!“
Один человек погиб и еще один находится в опасном для жизни состоянии после нападения мужчины с ножом во французском городе Мюлузе в субботу днем.
Нападение произошло около 16 часов во время демонстрации в поддержку Конго. Около крытого рынка был установлен периметр безопасности, пишет Euronews.
По данным прокуратуры, пострадали два сотрудника муниципальной полиции. Один был ранен „в сонную артерию“, другой - „в грудь“. Еще трое сотрудников муниципальной полиции получили более легкие ранения, сообщил прокурор агентству печати.
Подозреваемый, родившийся в Алжире в 1987 году, „зарегистрирован в FSPRT“, досье для обработки предупреждений о предотвращении радикализации террористического характера, заявил прокурор Николя Хайц, которого цитирует Le Figaro.