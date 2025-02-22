США пытаются заблокировать резолюцию Украины в ООН
США пытаются заблокировать резолюцию Украины в ООН, осуждающую Россию за агрессивную войну, сообщили Bloomberg и WP со ссылкой на источники.
США пытаются заблокировать резолюцию Украины в ООН, осуждающую Россию за агрессивную войну на фоне третьей годовщины полномасштабного вторжения Москвы в соседнюю страну. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщили агентство Bloomberg и газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Вместе с тем администрация президента США Дональда Трампа призвала всех членов ООН поддержать американский текст резолюции. „Соединенные Штаты предложили Организации Объединенных Наций простую историческую резолюцию, которую мы призываем все государства-члены поддержать, чтобы наметить путь к миру“, - заявили 21 февраля в Госдепартаменте США.
„Эта резолюция согласуется с мнением президента Трампа о том, что ООН должна вернуться к своей основополагающей цели, закрепленной в Уставе ООН, - поддержанию международного мира и безопасности, в том числе путем мирного урегулирования споров“, - указали в американском внешнеполитическом ведомстве.
„Мы твердо убеждены, что сейчас наступил момент, когда необходимо взять на себя обязательства по прекращению войны. Это наша возможность создать реальный импульс для достижения мира“, - добавили там.
Проект резолюции США не содержит отсылок к принципам суверенитета Украины
В американском проекте резолюции нет отсылок к принципам суверенитета и территориальной целостности Украины, которые были частью предыдущих резолюций ООН, поддержанных США и их союзниками, констатировало агентство Bloomberg. Его источники заявили, что ошеломлены настойчивостью США, а также их нежеланием осудить Россию за полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
По информации The Washington Post, украинской стороне сообщили о предложении американской стороны 21 февраля. Киев отказывается отозвать свой документ, который должен быть обнародован 24 февраля.
Как уточнил собеседник издания, сначала Вашингтон рассмотрел предложенную Украиной резолюцию и „потребовал внести некоторые изменения, чтобы ослабить ее“. Затем Вашингтон предложил новую резолюцию и призвал Киев отозвать свой вариант, который уже был согласован с другими странами-партнерами, планировавшими его подписать, добавил собеседник газеты.
По словам чиновника, новое предложение „шокировало“ украинцев, а президент Украины Владимир Зеленский приказал МИД Украины не отзывать резолюцию.
Россия - в случае правки документа США - готова поддержать его
Как отмечало агентство AFP со ссылкой на диписточники, в выдвинутом США проекте нет упоминания оккупированной Россией территории Украины. В отличие от предыдущих резолюций, предложенных и поддержанных Вашингтоном, последний проект не содержит критики в адрес Москвы и не называет ее источником конфликта.
Россия предложила внести правку в документ, добавив после слов „призывает к скорейшему прекращению конфликта“ фразу „в том числе путем устранения его коренных причин“, отмечало агентство Reuters. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, однако, назвал американский проект „хорошим шагом“.
Российский дипломат на условиях анонимности рассказал Reuters, что если эта правка будет принята Генассамблеей ООН, то Москва проголосует за резолюцию США. По словам Небензи, представители США проинформировали его перед тем, как проект был распространен среди 193 членов Генассамблеи.