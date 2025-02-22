США пытаются заблокировать резолюцию Украины в ООН, осуждающую Россию за агрессивную войну на фоне третьей годовщины полномасштабного вторжения Москвы в соседнюю страну. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщили агентство Bloomberg и газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Вместе с тем администрация президента США Дональда Трампа призвала всех членов ООН поддержать американский текст резолюции. „Соединенные Штаты предложили Организации Объединенных Наций простую историческую резолюцию, которую мы призываем все государства-члены поддержать, чтобы наметить путь к миру“, - заявили 21 февраля в Госдепартаменте США.

„Эта резолюция согласуется с мнением президента Трампа о том, что ООН должна вернуться к своей основополагающей цели, закрепленной в Уставе ООН, - поддержанию международного мира и безопасности, в том числе путем мирного урегулирования споров“, - указали в американском внешнеполитическом ведомстве.

„Мы твердо убеждены, что сейчас наступил момент, когда необходимо взять на себя обязательства по прекращению войны. Это наша возможность создать реальный импульс для достижения мира“, - добавили там.

Проект резолюции США не содержит отсылок к принципам суверенитета Украины

В американском проекте резолюции нет отсылок к принципам суверенитета и территориальной целостности Украины, которые были частью предыдущих резолюций ООН, поддержанных США и их союзниками, констатировало агентство Bloomberg. Его источники заявили, что ошеломлены настойчивостью США, а также их нежеланием осудить Россию за полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

По информации The Washington Post, украинской стороне сообщили о предложении американской стороны 21 февраля. Киев отказывается отозвать свой документ, который должен быть обнародован 24 февраля.