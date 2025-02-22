СМИ: Украина получила от США новый вариант соглашения по природным ресурсам. Он еще жестче, чем предыдущий

В предыдущей версии соглашения говорилось, что Украина должна согласиться на создание совместного с США фонда, в который были бы внесены права на разработку недр. Фонд распределял бы эти права в пользу американских инвесторов, а последующие доходы от добычи и реализации полезных ископаемых Киев и Вашингтон делили бы в пропорции 50/50, пишет Медуза.

В новой версии Вашингтон предлагает закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределять взносы сторон в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская сторона — треть, которую уже предоставила в виде оружия. Размер фонда американская сторона предлагает установить на уровне 500 миллиардов долларов — именно такую компенсацию уже понесенных и будущих американских расходов на военную и финансовую помощь Киеву хочет получить от Украины Дональд Трамп.

The New York Times отмечает, что в предыдущей версии соглашения эта сумма не была прописана.

По данным американского издания, в новом проекте соглашения также появился пункт о доходах с территорий, оккупированных в настоящее время Россией — на случай их освобождения. Предполагается, что доля доходов, поступающих в фонд с освобожденных территорий, составит 66%.

Проект нового соглашения „содержит практически те же положения, которые Киев ранее отверг как слишком обременительные, <…> некоторые условия кажутся даже более жесткими, чем в предыдущем проекте“, отмечает The New York Times. Пять источников NV, „которые работают над редакцией нового проекта соглашения“, также считают новое соглашение более жестким, чем предыдущее.