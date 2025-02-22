22.02.2025, 21:57
Главный тренер „Левадии“ о победе в Суперкубке: нашу команду подкосил вирус, но мы будем готовы к новому сезону
ФОТО: | Delfi Meedia
Обладателем Суперкубка Эстонии по футболу в этом году стала „Левадия“, одержавшая победу над „Нымме Калью“ со счётом 3:2.
„Левадия“ вышла вперед благодаря голам Ричи Мусабы на 17-й минуте и Ахмада Абдуллахи Геро на 20-й. Затем команда дважды попала в каркас ворот, но на 44-й минуте Никита Иванов сократил отставание для „Нымме Калью“. На 55-й минуте Гильерме Смит сравнял счёт. Победу „Левадии“ принёс вышедший на замену Бубакарр Тамбеду, забивший на 83-й минуте.
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