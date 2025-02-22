Главный тренер „Левадии“ о победе в Суперкубке: нашу команду подкосил вирус, но мы будем готовы к новому сезону

„Левадия“ вышла вперед благодаря голам Ричи Мусабы на 17-й минуте и Ахмада Абдуллахи Геро на 20-й. Затем команда дважды попала в каркас ворот, но на 44-й минуте Никита Иванов сократил отставание для „Нымме Калью“. На 55-й минуте Гильерме Смит сравнял счёт. Победу „Левадии“ принёс вышедший на замену Бубакарр Тамбеду, забивший на 83-й минуте.

„В первом тайме мы сами думали о том, чтобы забить третий гол и оформить победу. К сожалению, этого не произошло“, — признал капитан „Левадии“ Расмус Пеэтсон, отметив, что команда чувствовала себя уверенно. „В конце первого тайма допустили ошибку, которой нельзя было допускать. Во втором тайме „Нымме Калью“ изменил прессинг, и нам стало сложнее играть. В итоге получился настоящий финал“.