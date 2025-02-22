Что делать в случае ареста счетов? Объясняет представитель банка

В каких случаях банк прибегает к практике ареста счетов и как восстановить их работу в кратчайшие сроки?

По словам руководителя отдела финансирования автолизинга Swedbank Аллы Аумейстер, ситуации, когда человек забывает оплатить счет или штраф, действительно не редкость. В таком случае эта информация поступает судебному исполнителю или Налогово-таможенному департаменту, которые на основании постановления об аресте имеют право заблокировать все банковские счета человека.

„Самое главное – обратиться в банк, узнать, кто заблокировал счета и исходя из этой информации связаться с ним напрямую. Иногда арест счетов – единственная возможность донести до человека информацию. При этом, судебный исполнитель или налоговый администратор указывает сумму, которую человек может использовать на необходимые нужды, то есть сумму, которую освобождают от ареста. Это минимальная заработная плата на одного должника, плюс дополнительные суммы, если в семье есть иждивенцы“, – пояснила она.

Специалист банка пояснила, что, даже если человек погасит задолженность, это не означает, что счет разблокируют в ту же минуту. После того, как задолженность будет ликвидирована, информация об этом поступит судебному исполнителю, тот передаст ее банку, и уже тогда банк снимет арест.

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