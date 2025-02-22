В Финляндии автомобиль въехал в группу людей
Автомобиль въехал в группу людей прошлой ночью, 22 февраля, в Юлёярви, расположенном в регионе Пирканмаа, Финляндия, сообщает местная полиция.
Комиссар полиции Ласси Суоранта подтвердил, что несколько человек получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. По его словам, жизни пострадавших ничего не угрожает, передает Yle.
Авария случилась ранним утром, в промежутке между тремя и четырьмя часами, возле гриль-киоска на улице Mikkolantie.
Полиция задержала подозреваемого, которым оказался финн в возрасте 20-30 лет. По словам Суоранта, наезд не имеет террористического мотива. Дело расследуется как покушение на непредумышленное убийство, а также создание угрозы безопасности дорожного движения и вождение в нетрезвом виде при отягчающих обстоятельствах.
Полиция не подтвердила, подозревает ли она водителя в умышленном действии.
Профессор уголовного права Университета Хельсинки Киммо Нуотио поясняет, что если полиция подозревает человека в покушении на непредумышленное убийство, это означает, что предполагается умышленный характер действия.
Первым об этом сообщила газета Aamulehti.