В Финляндии автомобиль въехал в группу людей

Комиссар полиции Ласси Суоранта подтвердил, что несколько человек получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. По его словам, жизни пострадавших ничего не угрожает, передает Yle.

Авария случилась ранним утром, в промежутке между тремя и четырьмя часами, возле гриль-киоска на улице Mikkolantie.

Полиция задержала подозреваемого, которым оказался финн в возрасте 20-30 лет. По словам Суоранта, наезд не имеет террористического мотива. Дело расследуется как покушение на непредумышленное убийство, а также создание угрозы безопасности дорожного движения и вождение в нетрезвом виде при отягчающих обстоятельствах.

Полиция не подтвердила, подозревает ли она водителя в умышленном действии.

Профессор уголовного права Университета Хельсинки Киммо Нуотио поясняет, что если полиция подозревает человека в покушении на непредумышленное убийство, это означает, что предполагается умышленный характер действия.

Первым об этом сообщила газета Aamulehti .

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