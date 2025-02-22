22.02.2025, 16:36
ФОТО | На площади Свободы выражали поддержку Украине
В понедельник, 24 февраля, исполнится три года с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. В связи с этим Конгресс украинцев Эстонии организовал на площади Свободы в Таллине марш поддержки и народное собрание.
Марш и собрание прошли в рамках всемирной кампании Stand with Ukraine (Стоим с Украиной).
„Мы должны напомнить всему миру, что война продолжается, что Путин намерен уничтожить Украину. Давайте объединимся и будем сплоченно бороться за победу Украины!“ — говорится в призыве Конгресса украинцев Эстонии.
Марш начался после полудня у Украинского культурного центра. Оттуда люди, пришедшие поддержать Украину, прошли через Старый город к площади Свободы, где состоялось народное собрание.