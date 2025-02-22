22.02.2025, 22:23
Главный тренер „Нымме Калью“ о поражении в Суперкубке: ребята молодцы, так как смогли отыграться с 0:2 против такого сильного соперника
ФОТО: | Delfi Meedia
Главный тренер „Нымме Калью“ Никита Андреев после поражения со счётом 2:3 в Суперкубке Эстонии отметил, что команде потребовалось слишком много времени на адаптацию, однако во втором тайме она продемонстрировала хороший футбол.
„Левадия“ открыла счёт благодаря голам Ричи Мусабы на 17-й минуте и Ахмада Абдуллахи Геро на 20-й. Несмотря на два удара в каркас ворот, команда сохраняла преимущество. Однако на 44-й минуте Никита Иванов сократил разрыв для „Нымме Калью“. На 55-й минуте Гильерме Смит сравнял счёт. Все решилось в конце встречи, когда Бубакарр Тамбеду, выйдя на замену, забил победный гол на 83-й минуте, подарив „Левадии“ титул.
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