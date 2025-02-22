Главный тренер „Нымме Калью“ о поражении в Суперкубке: ребята молодцы, так как смогли отыграться с 0:2 против такого сильного соперника

„Левадия“ открыла счёт благодаря голам Ричи Мусабы на 17-й минуте и Ахмада Абдуллахи Геро на 20-й. Несмотря на два удара в каркас ворот, команда сохраняла преимущество. Однако на 44-й минуте Никита Иванов сократил разрыв для „Нымме Калью“. На 55-й минуте Гильерме Смит сравнял счёт. Все решилось в конце встречи, когда Бубакарр Тамбеду, выйдя на замену, забил победный гол на 83-й минуте, подарив „Левадии“ титул.

„После поражения, конечно, тяжело оценивать игру. Наверное, где-то мы не доработали, где-то что-то не сделали. В первом тайме, возможно, соперник был лучше нас, но мы сделали коррективы в перерыве и выровняли игру, вернувшись с 0:2 против такого хорошего и сильного соперника. Я думаю, ребята молодцы. Во втором тайме мы сыграли лучше, были ещё моменты, чтобы сравнять.