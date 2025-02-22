ФОТО | Кто получил государственные награды от президента в этом году

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Орден Креста Эстонской Республики I класса получат поэт, издатель, академик Хандо Руннель и наш учёный, международнопризнанный молекулярный биолог, академик Рихард Вильемс. Орден Белой звезды II класса получит композитор, пианист и педагог, объединяющий поколения, Олав Эхала.

За содействие развитию государственности Орден Креста Эстонской Республики II класса получит бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Орден Креста Эстонской Республики III класса получат долгосрочный государственный секретарь Таймар Петтеркоп и бывший еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

Эстония выражает признание нашим ведущим ученым, которые внесли значительный вклад в создание умного и основанного на знаниях общества. Орден получат академик Кристa Фишер, профессор математической статистики Тартусского университета и популяризатор биостатистики; Герт Ерван, преданный сторонник образования в области информационных технологий и профессор факультета информационных технологий Таллиннского технического университета; Пирет Калмус, преподаватель Эстонского университета сельского хозяйства, сторонник ветеринарной медицины и волонтёр, помогающий Украине; а также Петри-Ян Лахтвеэ, биотехнолог и преподаватель Таллиннского технического университета.

Признание получат Бирги Лоренц, сторонник образования в области информационных технологий и преподаватель Таллиннского технического университета; Лемби Лоогас, археозоолог, преподаватель Таллиннского и Тартусского университетов; Мари Моора, эколог и научный проректор Тартусского университета; а также Райво Мэнд, зоолог и зоолог-эколог, эмерит-профессор Тартусского университета. Также Орден получат Прийт Пэну, популяризатор почвенных наук, и Рейн Раудсалу, долгосрочный сторонник морского образования, моряк дальнего плавания и признанный преподаватель Технического университета Эстонии в Эстонской морской академии.

Орден также получат экономист и эмерит-профессор Тартусского университета Тииу Паас; популяризатор наук о Земле, географ и преподаватель Тартусского университета Таави Паэ; сторонник развития дошкольного образования, преподаватель Таллиннского университета Маире Туул и социолог, профессор коммуникационных исследований Тартусского университета Триин Вихалемм.

Накануне Дня независимости Эстония отмечает заслуги своих музыкальных педагогов, дирижеров и людей, занимающихся музыкальным творчеством. Орден получат разработчик и пропагандист эстонского джазового движения, музыкант Сийм Аймла; многолетний музыкальный педагог и хоровой дирижер Маие Кала; уважаемые звукорежиссеры Теэт Кельманн и Танель Клесмент; хоровой дирижер, преподаватель Эстонской академии музыки и театра Триин Кох; музыкальный педагог, популяризатор духовой музыки в Пылтсамаа Урмас Мяги; преподаватель вокала в Вильяндиской культовой академии Тартуского университета, создатель детских песен и преподаватель по пению Хеди-Кай Пай; деятель музыкальной жизни, организатор фестиваля Viru Folg, инициатор зеленых велосипедных туров, а также фольклорный музыкант и исследователь народных песен Лаури Ыунапуу. Орден также получат антрополог и музыкант Марко Вейсон и музыкант Рамо Тедер.

Эстония выражает признание хореографу Эрике Пылендику, которая десятилетиями усердно занималась организацией танцевальных праздников и обучением народным танцам, а также педагогам танцев, многолетний труд которых помог сохранить и развить эстонскую танцевальную культуру и традиции, например, Кадри Тииси.

Орденом награждаются те, кто развивает кинематографическое и театральное искусство. Орден получат режиссер документальных фильмов и ведущий радиосериала „Ööülikool“ Ян Тоотсен; режиссер, актриса, преподаватель Эстонской академии музыки и театра Анне Тюрнпу; актёр и режиссёр Прийт Вийгемаст.

Эстония ценит тех, кто развивает архитектуру и изобразительное искусство. Орден получат один из первых эстонских художников, работающих в жанре кинетического искусства, художник Каарел Курисмаа; уважаемый интерьерный архитектор, разработчик и философ эстонского культурного пространства Пилле Лаусмяэ-Локе; график Лембит Лохмус, уважаемый дизайнер почтовых марок и экслибрисов. Орден также получат иллюстратор и графический дизайнер, проректор Эстонской академии художеств Анне Пикков; художник Мари Роосвальт; художник и преподаватель Эстонской академии художеств Тонис Саадоя и график Эви Виирес (Тихеметс).

Орден получат писатель и семиотик Вальдур Микита, литературовед и переводчик Керсти Унт, а также детский писатель, педагог, переводчик и литературовед Яанус Вайксоо.

В год книги Эстонии орден получат библиотекарь из Роосна-Аллику Виктория Саарсалу, которая превратила библиотеку в культурный центр своего края, и библиотекарь и культурный деятель из Каркси-Нуиа Мари Торим.

Орденами также будут награждены целеустремленные продвигатели образования в области природных наук, уважаемый эксперт по мхам и организатор выставок грибов Лооре Эхрлих; лидер сообщества и культурный деятель из Тартумаа, хранитель традиций Кодавере Рийт Круп; фольклорист и религиовед Аадо Линтроп; многолетний руководитель музея Вильянди, исследователь и хранитель истории войны за независимость Яак Пихлак. Орден также получат просветитель культурного наследия Эстонии Маргит Сийм, которая способствовала включению важных культурных явлений Эстонии в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО; хранитель истории из Рапла, Райт Талвоя; культурный деятель из Йыгевамаа Арне Тегельманн и искусствовед, директор по развитию Эстонского художественного музея Керсти Тийк.

Эстония выражает благодарность тем, кто целеустремленно развивает обороноспособность страны в условиях растущей угрозы безопасности. Орденом Креста боевых заслуг награждаются заместитель командующего Академией обороны, полковник Раул Ярвисте; разработчик оборонных возможностей, подполковник Аллан Рейдма; начальник штаба Национальной гвардии, полковник Ээро Ребо; и разработчик логистики, капитан Яана Уккур.

В области внутренней безопасности награды получат многолетний финансовый аналитик полиции Марье Капп; первый командир вновь созданного эстонского специального отряда полиции Хенн Каск; многолетний префект, полковник полиции Валло Коппель; уважаемые и опытные полицейские Аго Лейс и Меэлис Саарепуу, а также сотрудники охраны безопасности: Даниэль Колк и Андрус Мянник.

Награды получат также сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям: руководитель отдела предотвращения ЧС Восточного центра по чрезвычайным ситуациям Яак Кирсипуу, который организует лагерь для детей из Восточной Эстонии с эстонским, русским и украинским языком, а также руководитель Северного центра по чрезвычайным ситуациям и защитник гражданской защиты в Харьюмаа Марко Рюю. Орден получит также волонтер из Ворумаа, спасатель и помощник полиции Андрес Пиндис.

Эстония выражает признательность своим союзникам, чье участие в укреплении безопасности и поддержке обороноспособности на восточном фланге НАТО играет важную роль. Орден получат командующий силами НАТО в Европе генерал Кристофер Жерар Каволи; главный эстонско-американский сотрудничество в области безопасности, генерал-лейтенант Джон С. Колашески; главный эстонско-литовский союзник по вопросам безопасности, полковник Элегийус Паулявичюс; долгосрочный защитник эстонско-британского сотрудничества по вопросам безопасности, генерал Патрик Сандерс; и укрепитель коллективной обороны в Балтийских странах, генерал Юрген-Йоахим фон Зандрат.

Эстония благодарит медицинских работников. Орден получат руководитель клиники внутренних заболеваний Пярнуской больницы, невролог Катрин Антсов; руководитель службы эндокринологии в Таллиннской детской больнице, педиатр-эндокринолог Улле Эйнберг; онколог Северо-Эстонской региональной больницы Аннели Эльме; а также клинический психолог-психотерапевт Центра детской помощи Тартуского университета и частной клиники Elite Лемме Халдре. Также награды получат педиатр Южно-Эстонской больницы Рут Киппер; стоматолог из Центра Восточной Эстонии, старший врач Мееди Лехтла; онкогинеколог и заведующий гинекологическим отделением Женской клиники Центра Восточной Эстонии Рийли Саарон; ортопед, старший врач Северо-Эстонской региональной больницы Айн Сеймар и старший врач-лекарь, педиатр гастроэнтеролог Тартусского университета Ойви Уйбо.

К 104-й годовщине независимости Эстонии ряд выдающихся граждан и организаций получат государственные награды за их вклад в развитие страны. Среди награжденных:

Медицинские работники : медсестра в области психического здоровья из Центра здоровья в Ида-Вирумаа Эда Рембель, старшая медсестра клиники Северо-восточной Эстонской региональной больницы Леннe Рэтсеп и старшая медсестра психиатрической клиники Тартуского университета Рийт Тохврe.

Фармацевты и защитники прав детей : многолетний провизор, поставщик аптечных услуг на больших островах Эстонии Валве Раиде, координатор проекта Лигы защиты детей „Безопасный интернет“ и защитник прав детей Мальле Халлимяэ и редактор аудиокниг, активист Библиотеки для незрячих Эстонии Анни Оревер.

Добровольцы, сдавшие кровь : Эдуард Андрус, Каидо Мянни, Индрек Сюлла и Андрус Варат.

Образовательные деятели : директор Таллиннской Реальной школы и продвигатель образовательной жизни Эне Саар; многолетний учитель эстонского языка и литературы в Вильянди и руководитель школьного театра Рийт Синимаа; опытный преподаватель эстонского языка, литературы и культурологии в Харьюмаа Сирье Кuurберг; директор детского сада Яннеселья и пропагандист народной культуры Айна Алунурм; директор основной школы в Кырвекюля, учитель и хранитель местной истории в Тартумаа Андрес Ёгар и преподаватель эстонского языка и культуры в Финляндии Тиина Марипуу.

Друзья Эстонии и пропагандисты эстонской культуры за рубежом : архитектор и хранитель эстонской культуры в Северной Америке Тону Альтосаар, хранитель эстонской культуры в США Кристи Вухт Алпере и почетный консул Эстонии в Бразилии Юри Сакас за поддержание эстонской культуры, помощь эстонским гражданам и продвижение Эстонии.

За поддержку Эстонии и тесное сотрудничество : сподвижник сотрудничества Эстонии и Исландии, президент Исландии в 2018-2024 годах Гудни Торлациус Иоханнессон и пропагандист безопасности Эстонии и США, бывший госсекретарь США Энтони Дж. Блинкен. Также награду получает основатель стипендии, поддерживающей молодых эстонских неврологов, Хели-Кристи Илински и американский журналист Майкл Уайс.

Местные активисты и продвигатели гражданского общества : пропагандист хоральной музыки на Сааремаа Тиит Аавик, хранитель истории Вайвараского прихода Мееди Хиело, пропагандист церковной жизни и исследователь католицизма в Эстонии Марге Паас и лидер местной общины в деревне Рандивяля Тори, Март Румет.

Продвигатели местной жизни и развития : активный член Оборонного союза и хозяин туркосного хозяйства Вольдемар Таса из Арулы, член правления Центра развития Ворумаского района Тиит Тотс и пропагандист общинной активности прихода Хагери и преподаватель Лютеранской церкви в западном Хариумаа Юри Валлсалу.

Судьи и дипломаты : судья Верховного суда Неле Сиидам, судья Таллиннского окружного суда Виллем Лапимаа и многолетний секретарь судебных заседаний Харьюского окружного суда Üлле Карна. Также дипломаты, такие как Вейкко Кала, политолог Кристи Рейк, специалист по экологическому сотрудничеству в Балтийском регионе Сиири Керге и активист сотрудничества в области обороны, глава отдела НАТО и ЕС Министерства обороны Эстонии Калле Кирс.

Продвигатели кибербезопасности и госсектора : организатор Высших курсов государственной обороны Мадис Микко, руководитель отдела пограничной и миграционной политики Министерства внутренних дел Янек Мяги и эксперт в области кибербезопасности в Агентстве государственных информационных систем Андрес Сикк. Также награды получат государственные служащие Янек Ярва и Майли Марк.

Продвигатели охраны природы и экологического образования : активист охраны природы и экологического образования Аста Тусти, многолетний сотрудник Канцелярии Республики Эстонии Хейли Тённиссон и символический консультант Герт Уибоаед, а также руководитель гидрографической службы и активист безопасности мореплавания в Транспортном агентстве Петер Вялинг.

Предприниматели и бизнесмены : президент Эстонской ассоциации хлебопекарей и производителей хлеба, активист хлебной и кондитерской промышленности Уно Кальдмяэ, основатель и владелец мясной промышленности в Отипаа Маие Нийт, активист пищевой промышленности и председатель совета Balsnack International Holding Эльмар Руcинг, основатель компании DefSecIntel в области оборонной промышленности Яанус Тамм и основатель машиностроительных компаний Estanc AS и Tammer OÜ Райго Таммо.

Аграрии : консультант по растеневодству Тийу Аннук, хозяин хозяйства Пистимяэ и активист сельского развития в Ворумаском районе Андрес Яаска и сельскохозяйственный предприниматель из Пылвамаа Райво Мустинг.

Предприниматели в судоходстве : активист судоходства Петер Кангро из Tallink, механик BLRT Masinaehitus OÜ Уку Люкме и лесовод в Центре управления государственными лесами Илмар Паал, который за десятилетия вырастил и ухаживал за сотнями тысяч лесных деревьев на более чем 100 000 гектарах.

Спортсмены и продвигатели спорта : руководитель спортивного и туристического центра Паливере Мати Каллеметс, шахматистка и преподаватель шахмат Татьяна Фомина, тренер по баскетболу Яанус Левкой, активист хоккея в Эстонии Раунo Паррас, активист спорта на Хийумаа Лембит Саур, бегун на длинные дистанции и активист спорта в Ида-Вирумаа Энн Селлик, который держит рекорды Эстонии по бегу на 10 000 м и 5000 м, а также создатель спортивного центра в Йыулумяэ Энн Тасалаин.

Журналисты и медиа-деятели: журналист и ведущий программы „Плекктрумм“ Йоонас Хеллерма, главный редактор газеты Vooremaa, популяризатор спортивной истории Тиит Ляэне, главный редактор русскоязычных изданий Postimees Сергей Метлев, спортивный журналист и активист спорта в Рапласком районе Донатас Нармонт, спортивный журналист ETV и популяризатор детского спорта Ану Сяяритс, радиожурналист в Йарвамаа Мати Пальмет, журналист на радио Kuku Тимо Тарве, расследователь в Eesti Ekspress Сулев Ведлер и экологический журналист и писатель Кристель Вилбасте.