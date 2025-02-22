Ирья Лутсар не согласна со словами президента Академии наук: вакцинация детей была правильным решением

Согласно официальному заявлению Академии наук, Саарма на самом деле не высказывал своих личных или академических позиций по этим вопросам, а приводил различные мнения мировых ученых.

„Президент Академии наук не является частным лицом, и его мнение представляет всю научную общественность Эстонии. Я не согласна с этим мнением“, — сказала Ирья Лутсар, добавив, что, насколько ей известно, президент Академии наук — это самый высокопрофильный человек в Эстонии, который высказывает такие мнения.

По мнению Лутсар, это является частью глобальной тенденции, когда ученые начинают публично сомневаться в других ученых и их знаниях. „Это происходит в США, Германии, Великобритании и других странах, и результатом этого стало то, что мы видели на прошлой неделе в сериале реальной жизни, связанном с войной в Украине“, — сказала она.

Хотя, по словам Лутсар, в Эстонии ученых еще не преследуют, и публичные комментарии членов Рийгикогу от EKRE ученые переживут, в Америке, например, тысячи ученых были уволены за один день, а научные проекты были приостановлены. „Ирония заключается в том, что некоторых уволенных ученых вернули на работу — вирус H5 птичьего гриппа распространяется, и борьба с ним требует научной экспертизы“, — сказала она.

„Президенту Академии наук могу подтвердить, что решения по коронавирусу были приняты в ходе дискуссии, и рекомендацию по вакцинации детей, которая в данной ситуации была правильной, дала Комиссия по иммунизации. И в конечном итоге ограничения в Финляндии были во многом значительно более строгими и длительными, чем в Эстонии. А смертность в Швеции весной 2020 года была в 10 раз выше, чем в Эстонии“, — добавила Лутсар.

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