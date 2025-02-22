22.02.2025, 13:36
Президент Академии наук выдвинул противоречивые утверждения о коронавирусной вакцине и изменении климата на встрече с EKRE(8)
ФОТО: | Delfi Meedia
Президент Академии наук Март Саарма встретился на этой неделе с фракцией EKRE в Рийгикогу. В освещении встречи было отмечено, что Саарма якобы отвергал антропогенный характер климатического кризиса и критиковал ограничения во время пандемии, а также вакцинацию детей от COVID-19.
В среду, 19 февраля, президент Академии наук Эстонии, молекулярный биолог Март Саарма встретился с фракцией EKRE в Рийгикогу. В издании EKRE Uued Uudised был опубликован материал о встрече, в котором утверждается, что Саарма на встрече с представителями EKRE отрицал антропогенный характер климатического кризиса и критиковал коронавирусные ограничения.
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