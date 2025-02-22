Президент Академии наук выдвинул противоречивые утверждения о коронавирусной вакцине и изменении климата на встрече с EKRE

В среду, 19 февраля, президент Академии наук Эстонии, молекулярный биолог Март Саарма встретился с фракцией EKRE в Рийгикогу. В издании EKRE Uued Uudised был опубликован материал о встрече, в котором утверждается, что Саарма на встрече с представителями EKRE отрицал антропогенный характер климатического кризиса и критиковал коронавирусные ограничения.

В статье, опубликованной без указания авторства, говорится: „Президент сам привел несколько фактов, например, что, хотя количество CO2 в атмосфере увеличилось, физики считают, что только 5–10 процентов из этого вызвано деятельностью человека. Однако смена периодов глобального потепления и охлаждения на протяжении истории Земли происходила всегда. Во-вторых, он признал, что в отличие от Финляндии в Эстонии во время пандемии действительно была только одна позиция правительства, а вакцинация детей и ограничения были сомнительной ценности“.