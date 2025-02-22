За рубежом
22.02.2025, 11:55

Кокаиновые рейсы в Великобританию: наркокартели набирают в курьеры латвийских и литовских дальнобойщиков

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Контрабанда наркотиков
Контрабанда наркотиков
ФОТО: National Crime Agency | Delfi Meedia

В Великобритании на финишную прямую вышел процесс по делу о крупнейшей контрабанде кокаина на сумму около 20 миллионов евро. Дальнобойщик из Латвии Марис Ф. уже получил за соучастие в этом преступлении 14 лет лишения свободы, сейчас на скамье подсудимых оказались организаторы.

Судя по хронике происшествий, участие латвийских и литовских водителей в незаконной перевозке больших партий наркотиков в Британию уже не является чем-то исключительным. Одни из дальнобойщиков рассказывают, что просто хотели подработать, другие утверждают, что их использовали вслепую. И в одном, и в другом случае суды выносят достаточно строгое наказание, пишет латвийский Delfi.

Юный наркобарон в бегах

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