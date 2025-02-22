Кокаиновые рейсы в Великобританию: наркокартели набирают в курьеры латвийских и литовских дальнобойщиков

Судя по хронике происшествий, участие латвийских и литовских водителей в незаконной перевозке больших партий наркотиков в Британию уже не является чем-то исключительным. Одни из дальнобойщиков рассказывают, что просто хотели подработать, другие утверждают, что их использовали вслепую. И в одном, и в другом случае суды выносят достаточно строгое наказание, пишет латвийский Delfi.