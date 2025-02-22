Заявляла ли пресс-секретарь Белого дома, что место Германии на скамье подсудимых?

Вирусный скриншот, который распространяется русскоязычными ресурсами вместе с заявлением Ливитт, якобы запечатлел сториз в её Instagram-аккаунте @karolineleavitt . На момент написания разбора этой сториз там нет (они хранятся 24 часа).

Официальной реакции Белого дома на слова Шольца, судя по публикациям на сайте президента США и в авторитетных источниках, не было. В том числе „Проверено“ не нашло каких-либо сведений о жёстком заявлении со стороны Кэролайн Ливитт, тогда как оно, несомненно, вызвало бы дипломатический скандал.

14–16 февраля в Мюнхене прошла международная конференция по безопасности, которую эксперты назвали исторической. США в лице вице-президента Джей Ди Вэнса дали понять , что кардинально меняют политику в отношении Европы и на прежние гарантии безопасности странам Старого Света рассчитывать уже нельзя. В свою очередь, руководители европейских стран подвергли критике попытки Вашингтона решить конфликт в Украине без участия самой страны, а также европейских держав. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что не поддерживает „навязанный Украине мир“, и раскритиковал Вэнса за „вмешательство посторонних“ в европейскую демократию.

Как утверждалось в публикациях, официальный представитель президента США Дональда Трампа Кэролайн Ливитт резко отреагировала на речь канцлера ФРГ Олафа Шольца, произнесённую во время Мюнхенской конференции по безопасности. В ответ на его слова о том, что Германия не поддержит навязанный Украине мир, Ливитт якобы написала: „Бундесканцлер, выбирайте слова аккуратнее. Единственное место, которое Германия заслуживает на этих переговорах, — скамья подсудимых“. В некоторых публикациях приводился скриншот поста Ливитт в Instagram.

Однако обращают на себя внимание следующие обстоятельства. По Сети (как в её русскоязычном сегменте, так и за его пределами) распространяется один и тот же скриншот, несмотря на то что у Ливитт почти 750 000 подписчиков в Instagram и хотя бы часть из них должны были зафиксировать эту эмоциональную публикацию в разное время. Объяснить это тем, что сториз Ливитт была сразу же удалена, невозможно — таймер на скриншоте указывает, что прошло как минимум 13 часов.

Также не очень понятно, зачем своё публичное заявление Ливитт размещала в сториз. Этот формат более удобен для коротких видео или личных фотографий, а не для обращений к лидерам стран, да ещё и в виде комментария к скриншоту. Тем более через 24 часа обращение перестанет быть доступным для аудитории. Зато скриншоты якобы реальных сториз активно используются для доказательства подлинности выдуманных новостей, ведь потом можно сказать, что по истечении срока публикация исчезла.

Более того, в публикациях СМИ и Telegram-каналов говорится, что Ливитт якобы ответила на выступление Шольца на Мюнхенской конференции по безопасности, состоявшееся 15 февраля. При этом в сториз пресс-секретаря Белого дома использован скриншот новости от 13 февраля, когда канцлер ФРГ комментировал телефонный разговор между Трампом и Путиным.

По данным TGStat, первым новость о заявлении Ливитт вместе со скриншотом распространил пророссийский Telegram-канал „Раньше всех. Ну почти. Спецоперация“ 15 февраля в 14:02 по московскому времени. Этот канал неоднократно упоминался в разборах „Проверено“ как первоисточник фейков.

Таким образом, прямые и косвенные свидетельства говорят о том, что перед нами поддельный скриншот и Ливитт не допускала подобных выпадов в адрес Шольца.

Итог: Фейк

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