На Певческом поле открыта лыжная трасса с искусственным снегом

Вице-мэр Таллинна Каарель Оя выразил радость в связи с тем, что долгожданная лыжная трасса теперь открыта для горожан. „Снежные пушки были готовы к работе еще в ноябре, но из-за погодных условий производить снег с каждым годом все сложнее. Однако мы не упускали ни одной возможности, и, к счастью, ожидание себя оправдало: теперь таллиннцы могут наслаждаться лыжными прогулками в столь знаковом месте“, – сказал Оя.

Круговая лыжная трасса длиной 700 метров с перепадом высоты 23 метра подходит для катания как классическим, так и свободным стилем, она освещена и обслуживается ежедневно. Чтобы разделить зоны для катания на санках и лыжах, SA Tallinna Lauluväljak установит ограждения.

Девятнадцатого марта на круговой лыжной трассе Певческого поля пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам FIS COOP, в ходе которого будут состязаться сильнейшие лыжники мира. Руководитель оргкомитета соревнований Вахур Леэметс приглашает всех поклонников зимнего спорта испытать трассу. „И дети, и взрослые могут проверить здесь свои силы: зафиксировать время и затем, после этапа Кубка мира, сравнить свой результат с показателями лучших лыжников мира“, – сказал Леэметс.

Он также призывает всех прийти на Певческое поле и стать свидетелями главного события в мире лыжного спорта. „Это не просто спринт, а захватывающее зрелище: перед объективами телекамер со всего мира рождаются новые мечты и моменты, вдохновляющие наших будущих чемпионов. Публике будет прекрасно видно всю гонку, атмосфера на месте будет невероятной. Такое единение можно почувствовать только на этом историческом холме, где эстонцы собирались на протяжении многих лет“, – подчеркнул Леэметс.

Круговая лыжная трасса на Певческом поле останется открытой для горожан и после проведения Кубка мира, пока не растает снег.

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