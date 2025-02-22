Баскетбол становится новой религией? Как Эстония громила Северную Македонию и выходила на Евробаскет

Эстонию пока нельзя с уверенностью называть страной баскетбола — в отличие от, например, Литвы, где этот вид спорта практически приравнен к местной религии. И, тем не менее, в рамках отбора на чемпионат Европы эстонцы уже обыграли легендарных литовцев и, будем надеяться, обыграют вновь 24 февраля — и это будет отличным подарком фанатам ко Дню независимости Эстонии. У нашей сборной в этой квалификации пока вообще только одно поражение с минимальной разницей в очках — от Польши, одной из стран-хозяек чемпионата.