Пожилая женщина сбила 11-летнюю девочку и покинула место происшествия. Девочка доставлена в больницу.

По данным полиции и погранохраны, 69-летняя женщина на автомобиле Škoda Roomster сбила 11-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе на перекрёстке улиц Раэ и Пакри.

Прохожие помогли девочке и доставили ее в больницу.

Автомобиль покинул место происшествия, но позже был найден припаркованным в Палдиски.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.

Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.

В четверг, 20 февраля в 15:00 на перекрестке в Вильянди автомобиль Hyundai I20 под управлением 61-летней женщины врезался в заднюю часть автомобиля Volkswagen Tiguan, которым управляла 50-летняя женщина. После этого водитель Hyundai сбил двух 13-летних мальчиков, которые двигались по пешеходной дорожке, а затем врезался в стену дома. Пешеходы сами обратились в больницу.

А в 15:36 в городе Кохтла-Ярве на нерегулируемом пешеходном переходе на шоссе Ярвекюла 73-летний мужчина, управлявший автомобилем Honda CR-V, сбил 74-летнего мужчину и 73-летнюю женщину. Пешеходы были доставлены в больницу.