Reuters: США пригрозили закрыть Украине доступ к Starlink

Власти США пригрозили Украине закрыть доступ к системе спутникового интернета Starlink от Илона Маска. Об этом сообщает в пятницу, 21 февраля, агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, такая угроза прозвучала в ходе обсуждения доступа США к ресурсам Украины. В частности, вопрос Starlink поднимался на переговорах в Киеве 20 февраля между Владимиром Зеленским и спецпредставителем США Китом Келлогом. Тот пригрозил „неминуемым отключением работы“ Starlink, если не будет достигнут договор о редкоземельных металлах, пишет Reuters.

Ранее на Мюнхенской конференции о безопасности Зеленский отверг первоначальную версию сделки, предложенную Вашингтоном. На днях администрация Дональда Трампа передала Киеву новый проект соглашения, писал портал Axios.

Спутники Starlink в Украине

Вскоре после начала российского вторжения Илон Маск передал Украине тысячи терминалов Starlink, чтобы заменить уничтоженные средства связи. Как пишет Reuters, сначала миллиардер стал в Украине героем, но затем отношение изменилось: как минимум один раз, осенью 2022 года, Маск ограничил доступ к системе, так как стал более критически относиться к действиям Киева.

Эксперты говорят, что система Starlink особенно важна для управления беспилотниками ВСУ. „Украина работает на Starlink. Они считают его своей путеводной звездой, - рассказал источник Reuters. - Потеря Starlink станет огромным ударом“.

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