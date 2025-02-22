ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: Кейлаская баскетбольная школа, которая была близка к сенсации, потерпел минимальное поражение от латвийского клуба

Гости из Латвии начали матч с преимуществом, выиграв первую четверть со счетом 26:14. Во второй четверти КБШ улучшил игру и к перерыву сократил отставание до семи очков (35:42). После удачной третьей четверти, в которой хозяева позволили „Вентспилсу“ набрать всего 13 очков, КБШ вышел вперёд 57:55. В напряжённой борьбе, за две минуты до конца матча, команда приблизилась к сопернику на одно очко (67:68), но дальше не смогла. Игроки „Вентспилса“ оказались сильнее в концовке, одержав победу с разницей в шесть очков.