22.02.2025, 17:01
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская лига: Кейлаская баскетбольная школа, которая была близка к сенсации, потерпел минимальное поражение от латвийского клуба
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 22 февраля, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) потерпела поражение на своей родной площадке от клуба „Вентспилс“ с результатом 71:77.
Гости из Латвии начали матч с преимуществом, выиграв первую четверть со счетом 26:14. Во второй четверти КБШ улучшил игру и к перерыву сократил отставание до семи очков (35:42). После удачной третьей четверти, в которой хозяева позволили „Вентспилсу“ набрать всего 13 очков, КБШ вышел вперёд 57:55. В напряжённой борьбе, за две минуты до конца матча, команда приблизилась к сопернику на одно очко (67:68), но дальше не смогла. Игроки „Вентспилса“ оказались сильнее в концовке, одержав победу с разницей в шесть очков.
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