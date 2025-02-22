СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли Кейлаская баскетбольная школа удивить латвийский клуб?

КБШ занимает 14-е место в турнирной таблице с 3 победами и 18 поражениями, а „Вентспилс“ (11-11) борется за выход в плей-офф и находится на 7-й позиции.

„Вентспилс“ действительно хотел перенести игру, поскольку остался без своего защитника Пертту Бломгрен, который был вызван в сборную Финляндии. 23-летний Бломгрен — один из ключевых игроков клуба, в этом сезоне набирающий в среднем 13,6 очка, 5,1 подбора и 3,9 результативной передачи за матч.