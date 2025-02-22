22.02.2025, 17:01
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская лига: сможет ли Кейлаская баскетбольная школа удивить латвийский клуб?
Начало в 18:00
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Кейлаская баскетбольная школа (КБШ) сыграет на родной площадке с клубом „Вентспилс“. Матч, который начнется в 18:00, смогут увидеть все подписчики Delfi.
КБШ занимает 14-е место в турнирной таблице с 3 победами и 18 поражениями, а „Вентспилс“ (11-11) борется за выход в плей-офф и находится на 7-й позиции.
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