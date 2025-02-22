ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Первый матч полуфинальной серии Балтийской волейбольной лиги: Тартуский „Бигбанк“ играет с латвийским клубом

Сегодня, в рамках первого матча полуфинальной серии Балтийской волейбольной лиги, тартуский „Бигбанк“ примет на своей площадке латвийскую команду „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса. Игра начнется в 17:00 и будет транслироваться в прямом эфире для всех подписчиков Delfi.