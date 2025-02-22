22.02.2025, 16:07
МАТЧ В ЗАПИСИ | Первый матч полуфинальной серии Балтийской волейбольной лиги: Тартуский „Бигбанк“ одержал уверенную победу над латвийским клубом
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, 22 февраля, в рамках первого матча полуфинальной серии Балтийской волейбольной лиги, тартуский „Бигбанк“ обыграл на своей площадке латвийскую команду „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса со счетом 3:0 (25:22; 25:14; 25:16).
Тартуский „Бигбанк“, победивший в регулярном чемпионате, прошел напрямую в полуфинал, в то время как „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса (6-е место в регулярном сезоне) неожиданно обыграл рижский „Робежсардсе“ (3-е место) в четвертьфинале со счётом 2:0.
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