МАТЧ В ЗАПИСИ | Первый матч полуфинальной серии Балтийской волейбольной лиги: Тартуский „Бигбанк“ одержал уверенную победу над латвийским клубом

Тартуский „Бигбанк“, победивший в регулярном чемпионате, прошел напрямую в полуфинал, в то время как „Эзерземе/ДУ“ из Даугавпилса (6-е место в регулярном сезоне) неожиданно обыграл рижский „Робежсардсе“ (3-е место) в четвертьфинале со счётом 2:0.