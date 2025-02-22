ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Легкоатлеты будут бороться за путевки на чемпионат Европы на чемпионате Эстонии

Соревнования обещают быть особенно захватывающими, так как для спортсменов, стремящихся попасть на чемпионат Европы, это последняя возможность выполнить необходимые нормы и собрать ценные рейтинговые очки.

На дистанции 60 м за путевку в Апелдорн поборются Карл-Эрик Назаров (Audentese SK) и Анн-Марии Кивикас (Pärnu SK Altius). Назаров, с результатом 6.65, всего на пять сотых секунды отстает от нормы для участия в чемпионате Европы, и его цель — улучшить личный рекорд и преодолеть норму 6.60. Кивикас, установившая рекорд в 7.31, уверенно претендует на участие в чемпионате Европы, хотя норма составляет 7.20. Также она выйдет на старт на 200 м.