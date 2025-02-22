22.02.2025, 14:07
ПРЯМОЙ ЭФИР НА DELFI TV | Легкоатлеты будут бороться за путевки на чемпионат Европы на чемпионате Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
В эти выходные в легкоатлетическом зале на Ласнамяэ определятся зимние чемпионы Эстонии по легкой атлетике. Соревнования начнутся в субботу в 15:00, и в прямом эфире их смогут посмотреть все подписчики Delfi.
Соревнования обещают быть особенно захватывающими, так как для спортсменов, стремящихся попасть на чемпионат Европы, это последняя возможность выполнить необходимые нормы и собрать ценные рейтинговые очки.
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