22.02.2025, 14:07
ФОТО и ТРАНСЛЯЦИЯ В ЗАПИСИ | Чемпионат Эстонии по легкой атлетике: Назаров повторил свой лучший результат сезона, а Миротворцева установила рекорд Эстонии
ФОТО: | Delfi Meedia
В эти выходные в легкоатлетическом зале на Ласнамяэ определятся зимние чемпионы Эстонии по легкой атлетике.
Соревнования приобретают особое напряжение, ведь для спортсменов, претендующих на участие в чемпионате Европы в помещении, это последняя возможность выполнить нормативы и набрать важные рейтинговые очки.
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