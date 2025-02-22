ФОТО и ТРАНСЛЯЦИЯ В ЗАПИСИ | Чемпионат Эстонии по легкой атлетике: Назаров повторил свой лучший результат сезона, а Миротворцева установила рекорд Эстонии

Соревнования приобретают особое напряжение, ведь для спортсменов, претендующих на участие в чемпионате Европы в помещении, это последняя возможность выполнить нормативы и набрать важные рейтинговые очки.

Карл Эрик Назаров выиграл забег на 60 метров с результатом 6,65, повторив свой лучший результат сезона. Норматив для участия в чемпионате Европы в закрытых помещениях (6,60) пока не покорился, но его место на чемпионате Европы в Апелдорне, вероятно, уже обеспечено.