СЕЙЧАС | „Нымме Калью“ отыгрался с 0:2 в матче за Суперкубок Эстонии по футболу (2:2)
Сегодня стартует новый футбольный сезон в Эстонии, и по традиции он откроется матчем за Суперкубок. В решающем поединке сойдутся два столичных клуба — „Левадия“ и „Нымме Калью“. Встреча пройдет в футбольном холле „Мяннимяэ“ (Вильянди) и начнется в 12:30. Прямую трансляцию матча покажет Soccernet.
„Левадия“ с первых минут захватила инициативу, уверенно контролируя игру и создавая опасные моменты у ворот соперника. „Нымме Калью“ пытался отвечать контратаками, но без серьёзной угрозы. На 17-й минуте Ричи Мусаба открыл счёт, пробив в ближний угол, а уже три минуты спустя Ахмад Абдуллахи Геро сыграл первым на добивании, удвоив преимущество действующего чемпиона.
После двух забитых мячей „Левадия“ не сбавила обороты и продолжала атаковать. На 40-й минуте она была близка к третьему голу, но „Нымме Калью“ спасла штанга. Казалось, что команды уйдут на перерыв при неизменном счёте, однако на 44-й минуте Никита Иванов точным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол, сократив разницу в счёте.
Второй тайм начался по схожему сценарию: „Левадия“ продолжала контролировать игру, а „Нымме Калью“ искал шансы на контратаках. Однако на 55-й минуте счёт сравнялся — Никита Иванов выполнил точную передачу в штрафную, где Гильерме Смит отправил мяч в угол, оставив вратаря без шансов. На 69-й минуте „Левадия“ была близка к тому, чтобы вновь выйти вперед, но на помощь „Нымме Калью“ снова пришла штанга.
До матча:
22 февраля в Вильянди состоится официальное открытие нового клубного сезона в Эстонии – матч за Суперкубок Эстонии. В борьбе за престижный трофей сойдутся „Левадия“, действующий чемпион и обладатель Кубка, и „Нымме Калью“, завершивший прошлый сезон на втором месте.
„Левадия“ уже восемь раз поднимала над головой Суперкубок, последний триумф состоялся в 2022 году, когда в напряженной серии пенальти была обыграна „Флора“. „Нымме Калью“ единственный раз выигрывал этот трофей в 2019 году, победив „Левадию“ со счетом 3:2.
Последние матчи команд:
„Нымме Калью“
В рамках предсезонной подготовки „Нымме Калью“ провел семь товарищеских матчей, одержав четыре победы, дважды уступив и один раз сыграв вничью.
Среди побед команды – успехи в матчах против латвийского РФШ (2:1), пярнуского „Вапруса“ (3:1), латвийского „Тукумс 2000“ (2:1) и разгром „Валмиеры“ (6:0).
Поражения „Калью“ потерпел в поединках с нарвским „Трансом“ (0:1) и столичной „Флорой“ (0:1), а единственная ничья была зафиксирована в матче против „Харью“ (0:0).
Главный тренер „Нымме Калью“ Никита Андреев дал понять, что за зимние месяцы команда уже натренировалась достаточно: „Еще когда я был игроком, мне не нравилось это ожидание — хотелось как можно скорее перейти к следующему матчу. Сейчас у нас за спиной два с половиной месяца тяжелых тренировок. Этого времени вполне достаточно, чтобы сделать все, что запланировано. Физически мы готовы, тактически тоже“.
„Левадия“
Другой столичный клуб начал предсезонную подготовку с победы над тартуской „Таммекой“ (3:1), но затем уступила нарвскому „Трансу“ (0:3).
Традиционно команда провела сбор в Испании, где сыграла шесть матчей. Несмотря на пять поражений и одну ничью, уровень соперников был высоким, а подготовку осложнила вспышка болезни среди игроков.
В Испании „Левадия“ уступила венскому „Рапиду“ (2:4), команде пятого испанского дивизиона „Ла-Нусия“ (0:1), дублю „Валенсии“ (0:2), „Кривбассу“ – четвертой команде украинской Премьер-лиги (1:4) и дублю „Вильярреала“ (0:2). Единственный положительный результат – ничья с дублем мюнхенской „Баварии“ (1:1).
„Для меня это титул. Титулы нужно выигрывать, каждый из них важен. Так же и с этим матчем. Я очень хочу победить и подхожу к игре с такими мыслями“, — сказал капитан „Левадии“ Расмус Пеэтсон на предматчевой пресс-конференции.