СЕЙЧАС | „Нымме Калью“ отыгрался с 0:2 в матче за Суперкубок Эстонии по футболу (2:2)

„Левадия“ с первых минут захватила инициативу, уверенно контролируя игру и создавая опасные моменты у ворот соперника. „Нымме Калью“ пытался отвечать контратаками, но без серьёзной угрозы. На 17-й минуте Ричи Мусаба открыл счёт, пробив в ближний угол, а уже три минуты спустя Ахмад Абдуллахи Геро сыграл первым на добивании, удвоив преимущество действующего чемпиона.

После двух забитых мячей „Левадия“ не сбавила обороты и продолжала атаковать. На 40-й минуте она была близка к третьему голу, но „Нымме Калью“ спасла штанга. Казалось, что команды уйдут на перерыв при неизменном счёте, однако на 44-й минуте Никита Иванов точным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол, сократив разницу в счёте.

Второй тайм начался по схожему сценарию: „Левадия“ продолжала контролировать игру, а „Нымме Калью“ искал шансы на контратаках. Однако на 55-й минуте счёт сравнялся — Никита Иванов выполнил точную передачу в штрафную, где Гильерме Смит отправил мяч в угол, оставив вратаря без шансов. На 69-й минуте „Левадия“ была близка к тому, чтобы вновь выйти вперед, но на помощь „Нымме Калью“ снова пришла штанга.

До матча:

22 февраля в Вильянди состоится официальное открытие нового клубного сезона в Эстонии – матч за Суперкубок Эстонии. В борьбе за престижный трофей сойдутся „Левадия“, действующий чемпион и обладатель Кубка, и „Нымме Калью“, завершивший прошлый сезон на втором месте.

„Левадия“ уже восемь раз поднимала над головой Суперкубок, последний триумф состоялся в 2022 году, когда в напряженной серии пенальти была обыграна „Флора“. „Нымме Калью“ единственный раз выигрывал этот трофей в 2019 году, победив „Левадию“ со счетом 3:2.

Последние матчи команд:

„Нымме Калью“

В рамках предсезонной подготовки „Нымме Калью“ провел семь товарищеских матчей, одержав четыре победы, дважды уступив и один раз сыграв вничью.

Среди побед команды – успехи в матчах против латвийского РФШ (2:1), пярнуского „Вапруса“ (3:1), латвийского „Тукумс 2000“ (2:1) и разгром „Валмиеры“ (6:0).