ФОТО | „Левадия“ в напряжённом матче одержала победу в Суперкубке Эстонии, несмотря на камбэк „Нымме Калью“

С первых минут „Левадия“ захватила инициативу, уверенно контролируя игру и создавая опасные моменты у ворот соперника. „Нымме Калью“ пытался отвечать контратаками, но без серьёзной угрозы. Уже на 17-й минуте Ричи Мусаба открыл счёт, пробив в ближний угол, а спустя три минуты Ахмад Абдуллахи Геро первым оказался на добивании и удвоил преимущество действующего чемпиона.

Не сбавляя обороты, „Левадия“ продолжала давить на защиту соперника. На 40-й минуте команда могла довести счёт до 3:0, но „Нымме Калью“ спасла штанга. Казалось, что на перерыв команды уйдут без изменений в счёте, однако на 44-й минуте Никита Иванов мощным ударом из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол, сократив разницу.

Перед вторым таймом „Нымме Калью“ произвёл две замены и вышел с новой энергией. И уже на 55-й минуте счёт был сравнялся: Никита Иванов отдал точную передачу в штрафную, и Гильерме Смит хладнокровно пробил в угол, оставив вратаря без шансов. На 69-й минуте „Левадия“ вновь могла выйти вперёд, но перекладина спасла „Нымме Калью“.

Однако „Левадия“ переломила ход игры, когда вышедший на замену Бубакарру Тамбеда стал героем матча. Его точный удар на 83-й минуте принес „Левадии“ девятый Суперкубок в истории клуба.

В последний раз футболисты „Левадии“ поднимали над головой Суперкубок в 2022 году, когда в напряженной серии пенальти была обыграна „Флора“. „Нымме Калью“ единственный раз выигрывал этот трофей в 2019 году, победив „Левадию“ со счетом 3:2.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить