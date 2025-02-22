Правда ли, что Зеленский и его жена в поездке в ОАЭ поселились в отеле „Москва“?

В качестве подтверждения новости многие ресурсы использовали скриншот сториз, которую якобы опубликовала в Instagram Елена Зеленская . На фотографии изображён конференц-зал, снимок сопровождается подписью „Soon 💙💛“ („Скоро“) и геометкой „Al Rigga, Deira, Dubai“. Пользователи нашли на „Яндекс.Картах“ отель „Москва“, расположенный в дубайском районе Аль-Ригга, а также фото его конференц-зала, который выглядит точь-в-точь, как на фото Зеленской.

16 февраля Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Объединённые Арабские Эмираты, где на следующий день провёл встречу с президентом страны Мухаммадом ибн Заидом аль-Нахайяном. 19 февраля украинский лидер должен был отправиться в Саудовскую Аравию в рамках дипломатического турне по Ближнему Востоку. Но накануне он объявил об отмене этой части поездки, поскольку в Эр-Рияде анонсировали переговоры представителей России и США, в том числе посвящённые завершению войны в Украине. „Нас не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовскую Аравию. Для нас это было сюрпризом. Я не хочу совпадений и поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию“, — сказал Зеленский. Встречу делегаций РФ и США упомянули и некоторые Telegram-каналы, рассказавшие о заселении четы Зеленских в отель „Москва“ — например, по версии канала „ Ньюсач / Двач “, именно там президент Украины „ожидал результаты переговоров“.

17 февраля российские СМИ и Telegram-каналы сообщили, что во время визита президента Украины Владимира Зеленского в ОАЭ его вместе с женой Еленой поселили в отель „Москва“. Многие ресурсы увидели в этом насмешку принимающей стороны. Например, „ Московский комсомолец “ предположил, что „в ОАЭ, видимо, решили тонко указать Зеленскому на его место“, заселив политика лишь в четырёхзвёздочный отель, а Офис президента „присоединился к „троллингу“ своего шефа“, согласовав и оплатив это бронирование. Подобные материалы опубликовали Lenta.ru , телеканал „ Звезда “, Life.ru , „ Комсомольская правда “, News.ru , „ Ридус “ и другие СМИ. Новость широко разошлась и в Telegram-каналах, среди которых „ КБ “ (255 000 просмотров на момент написания этого разбора), „ Ньюсач / Двач “ (196 000), „ Дядя Слава “ (180 000) и „ Украина.ру “ (151 000). Заселение четы Зеленских в отель „Москва“ также обсуждали пользователи Instagram , „ ВКонтакте “, X и Facebook .

Сториз — временные посты, которые исчезают через 24 часа после публикации. Неудивительно, что на момент написания этого разбора в аккаунте Зеленской этой записи уже не было. Тем не менее подозрительно то, что в интернете циркулирует лишь один её скриншот — на всех изображениях видна одна и та же временная отметка „8 мин.“, указывающая, как давно была размещена публикация. Если бы подобная сториз действительно появилась в профиле Зеленской, кто-нибудь из 3 млн её подписчиков наверняка обратил бы на это внимание и тоже сделал скриншот.

Есть ещё одна, куда более подозрительная деталь. Telegram-канал „Украина.ру“, принадлежащий российскому государственному информагентству МИА „Россия сегодня“, опубликовал два похожих поста про чету Зеленских в „Москве“. В публикации и от 17 февраля, и от 18 февраля приводился скриншот предполагаемой сториз Зеленской. Вот только во втором случае в ней отсутствовала подпись „Soon 💙💛“, хотя временная отметка на обоих изображениях была идентична.

Наконец, Зеленский встречался с президентом ОАЭ не в Дубае, как утверждали вирусные посты в Telegram, а в столице страны Абу-Даби. Это подтверждают и пресс-релизы обеих сторон, и репортажи многочисленных СМИ.

„Проверено“ не удалось найти в Абу-Даби отель с названием „Москва“. В Дубае гостиница Moscow действительно есть. Фотография конференц-зала, которую якобы опубликовала Зеленская, взята с сайта этого отеля.

Самая ранняя найденная нами публикация фейка появилась в Telegram-канале „Срочно, сейчас“ 17 февраля в 15:17 по московскому времени. Этот канал уже фигурировал в разборах „Проверено“ как распространитель дезинформации об Украине.

Таким образом, новость о проживании Зеленских в отеле „Москва“ в Дубае — фейк. Скриншот сториз, которую якобы опубликовала в Instagram первая леди Украины, был сфабрикован на основе размещённой в открытом доступе фотографии конференц-зала. Более того, Зеленские прибыли с официальным визитом не в Дубай, а в Абу-Даби, где нет гостиницы с названием „Москва“.

Итог: Фейк

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