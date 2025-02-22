Баскетбол
22.02.2025, 08:56

Главный тренер победной сборной Эстонии по баскетболу: „Сейчас ощущается небольшая пустота. Настоящие эмоции придут позже“

 
Счастливый Хайко Раннула.
Счастливый Хайко Раннула.
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Главный тренер сборной Эстонии по баскетболу Хейко Раннула отметил, что полное осознание и эмоции от выхода на Евробаскет-2025 придут лишь со временем.

Главный тренер сборной Эстонии по баскетболу Хейко Раннула признался, что пока не испытывает сильных эмоций после выхода команды на Евробаскет-2025, но осознание этого достижения придет позже.

„Это была такая игра, где самое главное – победа. И особенно перед такой публикой. У меня пока нет сильных эмоций, они придут немного позже. Сейчас ощущается небольшая пустота. Но это огромное достижение. Будет что вспомнить“, – отметил 41-летний специалист после победы над Северной Македонией (84:65) в Unibet Arena.

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