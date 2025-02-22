Главный тренер победной сборной Эстонии по баскетболу: „Сейчас ощущается небольшая пустота. Настоящие эмоции придут позже“

Главный тренер сборной Эстонии по баскетболу Хейко Раннула признался, что пока не испытывает сильных эмоций после выхода команды на Евробаскет-2025, но осознание этого достижения придет позже.

„Это была такая игра, где самое главное – победа. И особенно перед такой публикой. У меня пока нет сильных эмоций, они придут немного позже. Сейчас ощущается небольшая пустота. Но это огромное достижение. Будет что вспомнить“, – отметил 41-летний специалист после победы над Северной Македонией (84:65) в Unibet Arena.