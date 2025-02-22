22.02.2025, 08:56
Главный тренер победной сборной Эстонии по баскетболу: „Сейчас ощущается небольшая пустота. Настоящие эмоции придут позже“
ФОТО: | Delfi Meedia
Главный тренер сборной Эстонии по баскетболу Хейко Раннула отметил, что полное осознание и эмоции от выхода на Евробаскет-2025 придут лишь со временем.
Главный тренер сборной Эстонии по баскетболу Хейко Раннула признался, что пока не испытывает сильных эмоций после выхода команды на Евробаскет-2025, но осознание этого достижения придет позже.
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