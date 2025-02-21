Россия готова к уступкам в отношении ее замороженных активов

Россия, согласно инсайдерским сведениям, может дать добро на использование ее замороженных в Европе государственных средств на сумму 300 млрд долларов для восстановления Украины, но будет настаивать на том, чтобы часть этих денег была инвестирована на территориях Украины, находящихся под контролем российских войск, сообщило в пятницу, 21 февраля, агентство Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Россия в рамках мирного соглашения может согласиться с тем, что на восстановление Украины будет направлено до двух третей ее замороженных в Европе средств. Два источника подчеркнули важность обсуждения того, какие именно компании получат заказы на восстановительные работы. Другой инсайдер, близкий к Кремлю, но не участвующий напрямую в переговорах, заявил, что Россия по-прежнему намерена добиваться разморозки ее активов в рамках постепенного ослабления санкций.

После вооруженного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года США и их союзники запретили финансовые операции с российским Центробанком и Минфином РФ. В результате были заморожены российские государственные активы на сумму от 300 до 350 млрд долларов.

Стоимость восстановления Украины

Год назад Всемирный банк оценил затраты на восстановление Украины в 486 млрд долларов. Запад пока решил использовать лишь доходы от замороженных российских активов для помощи Украине, но сами активы остаются нетронутыми из-за юридических препятствий.

Среди ключевых требований России для прекращения боевых действий - вывод украинских войск с территорий, на которые претендует Москва, и отказ Украины от вступления в НАТО. В то же время Украина настаивает на полном выводе российских войск со своей территории и гарантиях безопасности со стороны Запада после заключения перемирия.

Среди ключевых требований России для прекращения боевых действий - вывод украинских войск с территорий, на которые претендует Москва, и отказ Украины от вступления в НАТО. В то же время Украина настаивает на полном выводе российских войск со своей территории и гарантиях безопасности со стороны Запада после заключения перемирия.

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