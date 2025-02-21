21.02.2025, 18:35
Еще одного соратника Трампа обвинили в демонстрации нацистского салюта
Мартин Хельме приглашал его в Эстонию
ФОТО: | ©RS/MPI/Capital Pictures
Стива Бэннона, ведущего влиятельного подкаста War Room и стратегического советника Дональда Трампа во время его первого президентства, обвинили в демонстрации нацистского салюта на ежегодной Конференции консервативного политического действия (CPAC), пишет Newsweek.
Бэннон выступил с речью в четверг, 20 февраля, на ежегодном собрании консерваторов в Gaylord National Resort Hotel And Convention Center в Оксон-Хилл, штат Мэриленд. Во время речи Бэннон повторил свои прежние призывы к Трампу баллотироваться на третий срок, хотя это противоречит Конституции США, заявив толпе: „Мы хотим Трампа в 28-м году“.
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