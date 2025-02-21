Еще одного соратника Трампа обвинили в демонстрации нацистского салюта

Бэннон выступил с речью в четверг, 20 февраля, на ежегодном собрании консерваторов в Gaylord National Resort Hotel And Convention Center в Оксон-Хилл, штат Мэриленд. Во время речи Бэннон повторил свои прежние призывы к Трампу баллотироваться на третий срок, хотя это противоречит Конституции США , заявив толпе: „Мы хотим Трампа в 28-м году“.

Под конец речи Бэннон заявил: „Самые трудные, самые тяжелые дни впереди, ребята, но знаете что? Эр-Рияд, Берлин, Пекин, Москва, Лондон, прямо здесь. Это непобедимо. Единственный способ проиграть — это если мы сдадимся, единственный способ не победить — это если мы сдадимся. Единственный способ, которым они победят — это если мы отступим, а мы не собираемся отступать. Мы не собираемся сдаваться. Мы не собираемся сдаваться“.