За рубежом
21.02.2025, 18:35

Еще одного соратника Трампа обвинили в демонстрации нацистского салюта

 
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RusDelfi
Стив Бэннон
Стив Бэннон
ФОТО: RS/MPI/Capital Pictures | ©RS/MPI/Capital Pictures

Стива Бэннона, ведущего влиятельного подкаста War Room и стратегического советника Дональда Трампа во время его первого президентства, обвинили в демонстрации нацистского салюта на ежегодной Конференции консервативного политического действия (CPAC), пишет Newsweek.

Бэннон выступил с речью в четверг, 20 февраля, на ежегодном собрании консерваторов в Gaylord National Resort Hotel And Convention Center в Оксон-Хилл, штат Мэриленд. Во время речи Бэннон повторил свои прежние призывы к Трампу баллотироваться на третий срок, хотя это противоречит Конституции США, заявив толпе: „Мы хотим Трампа в 28-м году“.

Под конец речи Бэннон заявил: „Самые трудные, самые тяжелые дни впереди, ребята, но знаете что? Эр-Рияд, Берлин, Пекин, Москва, Лондон, прямо здесь. Это непобедимо. Единственный способ проиграть — это если мы сдадимся, единственный способ не победить — это если мы сдадимся. Единственный способ, которым они победят — это если мы отступим, а мы не собираемся отступать. Мы не собираемся сдаваться. Мы не собираемся сдаваться“.

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