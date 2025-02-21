ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1094-й день) | Минимум 95 000 российских военных погибли на войне в Украине
Подводим итоги очередного дня войны в Украине.
Ермак поговорил с Уолтцем на следующий день после визита Келлога в Киев
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о телефонном разговоре с советником президента США Майком Уолтцем. Они обсудили сближение позиций в двусторонних отношениях, а также визит спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлога. Ермак поблагодарил США за поддержку.
Ранее Келлог встретился в Киеве с Владимиром Зеленским на фоне критики Дональда Трампа. Он назвал Зеленского „решительным и мужественным лидером“ и сообщил о „долгом и напряженном дне“ с руководством Украины.
Келлог после переговоров с Зеленским назвал его „решительным и мужественным лидером воюющей страны“
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил об „обширных и позитивных“ дискуссиях с Владимиром Зеленским и его командой. Он отметил решительность и мужество президента Украины.
Келлог посетил Киев, где встретился с главой МИД Андреем Сибигой и Зеленским. Однако пресс-конференция по итогам переговоров была отменена по просьбе американской стороны.
Зеленский после встречи заявил, что Украина готова к „сильному и полезному соглашению“ с США по инвестициям и безопасности.
Рубио: Трамп „очень расстроен“ Зеленским
Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал заявление Дональда Трампа, который назвал Владимира Зеленского „диктатором без выборов“. Рубио отметил, что президент США расстроен поведением украинского лидера, утверждая, что в некоторых случаях это было справедливо. Он сослался на разговоры Байдена с Зеленским, в которых украинский президент, вместо благодарности за помощь, начинал жаловаться.
Рубио также выразил недовольство по поводу поведения Зеленского в переговорах о соглашении о разделении недр Украины. Он добавил, что хотя не является сторонником действий Путина, с Россией необходимо вести диалог, поскольку она является глобальной силой. Рубио отметил, что встреча с российской делегацией в Эр-Рияде имела целью выяснить, готова ли Москва прекратить войну.
„Неправильное ощущение“. Кремль не считает администрацию Трампа „пророссийской“
Представитель Кремля Дмитрий Песков отверг утверждение о том, что администрация США стала „пророссийской и антиукраинской“, назвав это неправильным ощущением. Он также отметил, что Киев исключает возможность мирных переговоров и не проявляет интереса к установлению мира.
На этой неделе Дональд Трамп резко раскритиковал Владимира Зеленского, обвиняя его в начале войны России против Украины и называя его „диктатором без выборов“, требуя компенсации военной помощи.
Пескова спросили о возможных переговорах президентов России и США в Саудовской Аравии, на что он ответил, что пока нет конкретных данных о встрече Путина и Трампа, но существует понимание необходимости этой встречи.
На войне в Украине погибли по меньшей мере 95 026 российских военных
К концу третьего года войны Русская служба Би-би-си, совместно с „Медиазоной“ и волонтерами, установила имена 95 026 погибших российских военных, используя открытые данные. Ожидается, что реальные потери России значительно выше, чем те, которые можно установить через открытые источники. По мнению военных специалистов, анализ кладбищ, воинских мемориалов и некрологов охватывает лишь 45-65% от общего числа погибших. Официально Россия отчиталась о потерях в сентябре 2022 года, назвав цифру почти 6 тысяч, однако в списке погибших, составленном исследователями, было больше имен, чем признало Минобороны.
Представители России и США неофициально обсуждали Украину в Швейцарии еще при Байдене в формате „второго трека“ — Reuters
В 2024–2025 годах россияне и американцы несколько раз встречались в Швейцарии, чтобы обсудить ситуацию в Украине, что могло быть попыткой установления контактов в рамках неофициальных переговоров, так называемого „второго трека“. Эти встречи, согласно источникам Reuters, проходили после выборов президента США в ноябре 2024 года, и последняя из них могла состояться в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Участники встреч не разглашаются, но, по информации собеседников, это были дипломаты и эксперты в области безопасности, не являющиеся официальными представителями правительств. Часть советников Дональда Трампа, как утверждают источники, была осведомлена о встречах.
Также сообщается, что ранее, в 2023 и начале 2024 года, пытались наладить контакты через „второй трек“, когда Путин сигнализировал о готовности рассмотреть прекращение огня в Украине, однако такие переговоры не привели к результатам.
Воздушные силы ВСУ: за ночь Россия атаковала Украину 160 дронами
В ночь на пятницу российская армия запустила в направлении Украины 160 дронов типа „шахед“ и имитаторов, сообщили в утренней сводке Воздушные силы ВСУ.
87 БПЛА были сбиты, еще 70 не достигли цели, указано в сообщении.
Кроме того, по данным ПВ ВСУ, две баллистические ракеты „Искандер-М“ были выпущены по Одесской области, однако местные власти к настоящему времени не сообщали о пострадавших и разрушениях.
Китай впервые прокомментировал переговоры России и США
Министр иностранных дел Китая Ван И выразил поддержку недавнему консенсусу, достигнутому между Россией и США в Эр-Рияде, отметив, что Китай поддерживает усилия, направленные на достижение мира. Он подчеркнул, что Китай готов играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса, принимая во внимание запросы сторон и обеспокоенность международного сообщества.
Ван И напомнил о принципах, сформулированных Си Цзиньпином в апреле 2024 года, которые включают поддержание мира, деэскалацию и минимизацию экономических последствий войны. В ходе саммита G20 в Йоханнесбурге он встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, обсуждая в том числе ситуацию в Украине.
Кроме того, Песков сообщил, что Владимир Путин в ближайшее время проведет телефонный разговор с Си Цзиньпином. Китай, не присоединившийся к западным санкциям, значительно укрепил торговые связи с Россией, что, по мнению аналитиков, может быть частью стратегии США по ослаблению связей России с Китаем.
ООН: С начала войны в Украине убито более 12 600 гражданских
С начала войны в Украине погибло более 12 654 гражданских, а более 29 392 получили ранения, сообщает Миссия ООН по правам человека. Россия несет ответственность за эти преступления, 84% жертв — на контролируемой Украиной территории. В 2024 году число жертв среди мирных жителей увеличилось на 30%, из-за активных боевых действий и применения Россией авиации, дронов и ракет. Более 139 000 квадратных километров Украины загрязнены минами. 12,7 млн человек нуждаются в гуманитарной помощи, а атаки на энергетику увеличивают риски для граждан. Об этом пишет DW.