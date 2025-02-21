ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (1094-й день) | Минимум 95 000 российских военных погибли на войне в Украине

Рубио также выразил недовольство по поводу поведения Зеленского в переговорах о соглашении о разделении недр Украины. Он добавил, что хотя не является сторонником действий Путина, с Россией необходимо вести диалог, поскольку она является глобальной силой. Рубио отметил, что встреча с российской делегацией в Эр-Рияде имела целью выяснить, готова ли Москва прекратить войну.

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал заявление Дональда Трампа, который назвал Владимира Зеленского „диктатором без выборов“. Рубио отметил, что президент США расстроен поведением украинского лидера, утверждая, что в некоторых случаях это было справедливо. Он сослался на разговоры Байдена с Зеленским, в которых украинский президент, вместо благодарности за помощь, начинал жаловаться.

Зеленский после встречи заявил, что Украина готова к „сильному и полезному соглашению“ с США по инвестициям и безопасности.

Келлог посетил Киев, где встретился с главой МИД Андреем Сибигой и Зеленским. Однако пресс-конференция по итогам переговоров была отменена по просьбе американской стороны.

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил об „обширных и позитивных“ дискуссиях с Владимиром Зеленским и его командой. Он отметил решительность и мужество президента Украины.

Келлог после переговоров с Зеленским назвал его „решительным и мужественным лидером воюющей страны“

Ранее Келлог встретился в Киеве с Владимиром Зеленским на фоне критики Дональда Трампа. Он назвал Зеленского „решительным и мужественным лидером“ и сообщил о „долгом и напряженном дне“ с руководством Украины.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о телефонном разговоре с советником президента США Майком Уолтцем. Они обсудили сближение позиций в двусторонних отношениях, а также визит спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлога. Ермак поблагодарил США за поддержку.

Ермак поговорил с Уолтцем на следующий день после визита Келлога в Киев

Представитель Кремля Дмитрий Песков отверг утверждение о том, что администрация США стала „пророссийской и антиукраинской“, назвав это неправильным ощущением. Он также отметил, что Киев исключает возможность мирных переговоров и не проявляет интереса к установлению мира.

На этой неделе Дональд Трамп резко раскритиковал Владимира Зеленского, обвиняя его в начале войны России против Украины и называя его „диктатором без выборов“, требуя компенсации военной помощи.

Пескова спросили о возможных переговорах президентов России и США в Саудовской Аравии, на что он ответил, что пока нет конкретных данных о встрече Путина и Трампа, но существует понимание необходимости этой встречи.

На войне в Украине погибли по меньшей мере 95 026 российских военных

К концу третьего года войны Русская служба Би-би-си, совместно с „Медиазоной“ и волонтерами, установила имена 95 026 погибших российских военных, используя открытые данные. Ожидается, что реальные потери России значительно выше, чем те, которые можно установить через открытые источники. По мнению военных специалистов, анализ кладбищ, воинских мемориалов и некрологов охватывает лишь 45-65% от общего числа погибших. Официально Россия отчиталась о потерях в сентябре 2022 года, назвав цифру почти 6 тысяч, однако в списке погибших, составленном исследователями, было больше имен, чем признало Минобороны.

Представители России и США неофициально обсуждали Украину в Швейцарии еще при Байдене в формате „второго трека“ — Reuters

В 2024–2025 годах россияне и американцы несколько раз встречались в Швейцарии, чтобы обсудить ситуацию в Украине, что могло быть попыткой установления контактов в рамках неофициальных переговоров, так называемого „второго трека“. Эти встречи, согласно источникам Reuters, проходили после выборов президента США в ноябре 2024 года, и последняя из них могла состояться в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности.