Электричество в Эстонии в субботу будет стоить в 61 раз дороже, чем в Финляндии

По сравнению c 21 февраля, когда электричество в Эстонии в среднем стоит 9,65 цента за киловатт-час, средний биржевой тариф вырастет на 4,7%. Об этом пишет RusERR.

В текущем месяце среднесуточная цена на электричество на бирже в Эстонии только два раза опускалась ниже 10 центов за киловатт-час - 8 февраля, когда цена составляла 6,27 цента, и 21 февраля.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество 22 февраля будет такой же, как в Эстонии, а в Финляндии она будет в 61 раз ниже - 0,17 цента за киловатт-час. Днем ранее средняя цена в Финляндии составила 0,22 цента за киловатт-час.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота, а также прочие налоги и сборы.

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