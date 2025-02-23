Главный редактор RusDelfi: Как сохранить холодную голову в истерическое время

Войны, которую я воспринимаю очень лично. Войны, из-за которой одни близкие мне люди живут в условиях постоянных воздушных тревог, а другие были вынуждены срочно сменить место жительства и всё еще пытаются освоиться в новых странах. Есть и третьи близкие - с которыми совершенно невозможно говорить на тему войны, а стало быть, и на все остальные темы. И эти третьи становятся всё дальше.

Три года - это совсем немало. Моему сыну - 5. И по сути, всю сознательную жизнь он живет с осознанием того, что где-то идет война, о которой каждый день говорят в новостях. Как-то в кафе, где по радио звучала какая-то общественно-политическая передача, сын спросил меня: „Папа, а война в Украине скоро закончится?“ Кажется, это был первый раз, когда я на секунду пожалел, что ребенок очень хорошо выучил эстонский. Теперь он понимает всё, о чем говорят наши журналисты. Но верного ответа для сына я тогда не нашел. Да что там, я и сейчас его не знаю.