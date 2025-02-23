23.02.2025, 12:45
Главный редактор RusDelfi: Как сохранить холодную голову в истерическое время
ФОТО: | Delfi Meedia
Эстонии, которую я могу с гордостью именовать нашей страной, совсем скоро исполнится 107 лет. Но вот уже три года я смотрю на красную дату календаря сквозь пелену слез. Ведь 24 февраля исполняется три года с начала войны в Украине.
Войны, которую я воспринимаю очень лично. Войны, из-за которой одни близкие мне люди живут в условиях постоянных воздушных тревог, а другие были вынуждены срочно сменить место жительства и всё еще пытаются освоиться в новых странах. Есть и третьи близкие - с которыми совершенно невозможно говорить на тему войны, а стало быть, и на все остальные темы. И эти третьи становятся всё дальше.
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