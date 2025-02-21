Новости Эстонии
21.02.2025, 19:35

Олег Гросс: я простой человек, пенсии мне хватает с лихвой

 
Олег Гросс
Олег Гросс
ФОТО: Sven Arbet | Delfi Meedia

Олег Гросс – ведущий предприниматель Ляэне-Вирумаа, недавно перенесший инсульт – рассказал, что сейчас его здоровье идет на поправку, пишут Деловые ведомости“.

Компанию OG Elektra в настоящее время возглавляет его сын Георг.

После инсульта обязанности Олега Гросса сократились, и он чувствует себя отстраненным от мелких решений, что иногда его раздражает.

Говоря о своей жизни, Гросс уверил, что живет крайне просто. Он обедает вместе с сотрудниками OG Elektra, не лезет без очереди, а в месяц тратит на себя не более 500 евро.

„Я человек простой, и мне нравятся простые люди. Мне не доставляет удовольствия бывать в высшем обществе, звенеть бокалами шампанского и делать фальшивое лицо“, – отметил бизнесмен.

Более подробно читайте на dv.ee.

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