ЦЕНЫ НА РЫНКАХ | Новая торговая марка обещает качественные продукты по низким ценам

Товар с простым дизайном First Price легко найти в Selver. До 3 марта они продаются по ознакомительным ценам, и среди них найдется ряд очень выгодных предложений. Но в некоторых случаях аналогичный и привычный для эстонского покупателя товар стоит дешевле или по той же цене.

Больше всего на прилавках можно увидеть сухих продуктов. 500-граммовая пачка макарон стоит 1,09 евро, килограмм спагетти - 1,75 евро. Но в то же время в Selver продаются макароны торговой марки Bresto, 400 г которых стоят 75 центов, и спагетти под брендом Baltix, 400 г которых стоят 29 центов.