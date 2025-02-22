22.02.2025, 18:11
ЦЕНЫ НА РЫНКАХ | Новая торговая марка обещает качественные продукты по низким ценам(31)
ФОТО: | Erakogu
На эстонский рынок вышли продукты скандинавской торговой марки First Price, которые должны быть доступными по цене и отличаться надежным скандинавским качеством, пишет Maaleht.
Товар с простым дизайном First Price легко найти в Selver. До 3 марта они продаются по ознакомительным ценам, и среди них найдется ряд очень выгодных предложений. Но в некоторых случаях аналогичный и привычный для эстонского покупателя товар стоит дешевле или по той же цене.
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