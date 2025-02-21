Стало известно, как будет выглядеть сад Украины в центре Таллинна

Мэр Евгений Осиновский подчеркнул при вручении наград, что Таллинн был с Украиной с первого дня войны. „Мы отправляли гуманитарную помощь, приняли тысячи беженцев, а с этого года поддерживаем украинские муниципалитеты в рамках проектов сотрудничества в целях развития. Помимо этого, мы хотим символически увековечить в городском пространстве Таллинна борьбу Украины за свою свободу, ведь это не только их война, но и событие, имеющее переломное значение для всей Европы. Мне очень нравится победившая в архитектурном конкурсе работа. Особенно впечатляет видение авторов – создать зоны для игр, отдыха и размышлений там, где прежде были места разрушений. Человек строит новую жизнь на руинах, создавая пространство с новым смыслом на месте травмирующего“, – сказал Осиновский.

В победившем проекте подчеркивается забытое историческое наследие района, когда-то существовавшей здесь улицы Ыуна и окружающих ее строений, которые были разрушены во время Второй мировой войны. Таким образом, решение создает прочный мост между историей Таллинна и сегодняшней реальностью Украины, а также углубляет понимание истории парка Лембиту. В то же время, проект обогащает парк новыми зонами для деятельности и досуга, поддерживающими более активное использование парка различными возрастными группами и целевыми аудиториями.

По словам председателя жюри, вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, победивший проект выделялся своим сильным концептуальной подходом. „Благодаря этому решению парк Лембиту станет местом, с которым связана не только нынешняя борьба Украины за свою свободу, но и важность сохранения истории для поддержания своей идентичности. Сила победившего проекта заключается в том, что это не просто решение в области ландшафтной архитектуры, но и социально и культурно значимое пространственное произведение, которое несет в себе послание, актуальное на протяжении времен“, – сказала Липпус, вручая премию.