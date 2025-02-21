Стало известно, как будет выглядеть сад Украины в центре Таллинна
На организованном Таллинном ландшафтно-архитектурном конкурсе с целью найти лучшее пространственное решение для сада Украины в парке Лембиту победу одержал проект „Красные линии“ („Punased jooned“) архитектурного бюро Eek & Mutso. Авторами победившей работы являются Маргит Мутсо, Инке-Бретт Ээк, Ноа Смолин, Александр Ненененко и Мадис Ээк.
Мэр Евгений Осиновский подчеркнул при вручении наград, что Таллинн был с Украиной с первого дня войны. „Мы отправляли гуманитарную помощь, приняли тысячи беженцев, а с этого года поддерживаем украинские муниципалитеты в рамках проектов сотрудничества в целях развития. Помимо этого, мы хотим символически увековечить в городском пространстве Таллинна борьбу Украины за свою свободу, ведь это не только их война, но и событие, имеющее переломное значение для всей Европы. Мне очень нравится победившая в архитектурном конкурсе работа. Особенно впечатляет видение авторов – создать зоны для игр, отдыха и размышлений там, где прежде были места разрушений. Человек строит новую жизнь на руинах, создавая пространство с новым смыслом на месте травмирующего“, – сказал Осиновский.
В победившем проекте подчеркивается забытое историческое наследие района, когда-то существовавшей здесь улицы Ыуна и окружающих ее строений, которые были разрушены во время Второй мировой войны. Таким образом, решение создает прочный мост между историей Таллинна и сегодняшней реальностью Украины, а также углубляет понимание истории парка Лембиту. В то же время, проект обогащает парк новыми зонами для деятельности и досуга, поддерживающими более активное использование парка различными возрастными группами и целевыми аудиториями.
По словам председателя жюри, вице-мэра Таллинна Мадле Липпус, победивший проект выделялся своим сильным концептуальной подходом. „Благодаря этому решению парк Лембиту станет местом, с которым связана не только нынешняя борьба Украины за свою свободу, но и важность сохранения истории для поддержания своей идентичности. Сила победившего проекта заключается в том, что это не просто решение в области ландшафтной архитектуры, но и социально и культурно значимое пространственное произведение, которое несет в себе послание, актуальное на протяжении времен“, – сказала Липпус, вручая премию.
На ландшафтно-архитектурный конкурс на оформление сада Украины поступило 17 проектов, которые отличались как подходом, так и исполнением – от тонких и минималистичных решений до визуально мощных и экспериментальных идей, которые сложно или невозможно релизовать, но которые все же выделяли смелые архитектурные видения.
Второе место на конкурсе занял концептуальный проект „Сад“ („Aed“), представленный компанией Nikita Atikin OÜ, авторы – Эва Кеделаук и Кристель Нийсуке. Третье место получил проект „Как дела?“ („Kuidas läheb“) компании OÜ Stuudio Täna, авторы – Керту Йоханна Йыесте, Ра Мартин Пухкан и Сийм Тарель Тыниссон. Поощрительные премии были вручены проекту „Контур“ („Kontuur“) компании KUU OÜ (авторы – Юхан Рохтла, Кристийна Вэй, Йоэль Копли и Койт Оялийв) и проекту „Купала“ („Kupala“) компании OÜ Stuudio Tallinn (авторы – Виллем Томисте и Анна Мари Лийвранд).
На месте нынешнего парка Лембиту в центре города располагался застроенный квартал, который был разрушен во время мартовской бомбардировки 1944 года. Цель создания украинского сада – выразить поддержку города Таллинна Украине, подчеркнуть важность сохранения памяти о свободе и истории, а также создать новое значимое пространство в городской среде, где можно поразмышлять и на мгновение отдалиться от городской суеты.
Заданием конкурса была разработка целостной ландшафтно-архитектурной концепции обновления парка Лембиту и создание символического сада Украины в парке. Форму решения авторы могли выбрать по своему усмотрению: это могло быть открытое пространство, инсталляция, пространственное вмешательство, лэнд-арт, горизонтальный памятник или другой символический элемент. Важно было, чтобы произведение было чувствительным к контексту, учитывало существующие природные ценности парка Лембиту, а также органично и значимо вписывалось в окружающую среду.
Ландшафтно-архитектурный конкурс организовал Таллиннский департамент городского планирования в сотрудничестве с Департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, Союзом архитекторов Эстонии и Союзом ландшафтных архитекторов Эстонии. Призовой фонд конкурса идей составил 35 000 евро.
Конкурсные работы оценивало жюри, в состав которого входили вице-мэр Таллинна Мадле Липпус, архитектор-урбанист Таллиннского департамента городского планирования Пако-Эрнест Ульман, архитекторы Арви Андерсон и Марика Лыоке из Союза архитекторов Эстонии, ландшафтные архитекторы Кертту Кылль и Маарья Тюур из Союза ландшафтных архитекторов Эстонии, а также художница Фло Касеару.