В латвийском Сейме готовят запрет на покупку недвижимости в Латвии гражданами России и Беларуси

Цель законопроекта - не допустить вредных или опасных для национальных интересов Латвии действий, а также предотвратить обход введенных международных санкций. Об этом сообщает латвийский портал Delfi.

Изменения коснутся физических и юридических лиц из обеих стран-агрессоров, а также юридических образований, созданных в России или Беларуси, или чьи истинные бенефициары являются гражданами этих стран.

Планируется, что ограничения не будут распространяться на лиц, получивших статус постоянного жителя Европейского союза или постоянный вид на жительство в Латвии в соответствии с требованиями, установленными Законом об иммиграции.

Законопроект разработан парламентской фракцией „Нового Единства“ в сотрудничестве с Министерством юстиции и Министерством иностранных дел.

По мнению „Нового единства“, законопроект укрепит внутреннюю безопасность страны, не позволяя неблагоприятным для Латвии физическим или юридическим лицам увеличивать свое влияние и присутствие на территории страны путем приобретения недвижимости.

Похожий законопроект был подготовлен Национальным объединением, но он не получил поддержки в Юридической комиссии Сейма.

„Одним из инструментов невоенного влияния России и элементов гибридной войны является косвенное приобретение недвижимости в других странах. Россия также использовала присутствие своих граждан в чужой стране в качестве причины для начала войны, оправдывая свои военные действия защитой собственных граждан“, - приводятся на сайте сейма Латвии аргументы авторов законопроекта. Об этом пишет DW.

В случае принятия закона в текущей редакции граждане России и Беларуси не смогут приобретать недвижимость в Латвии. Ограничение также затронет юридические лица, если граждане этих стран владеют в них 25% и более, либо являются их выгодополучателями. Запрет распространится на участие в аукционах по продаже недвижимости, а также на использование права первой руки и права выкупа.

Закон не будет иметь обратной силы, поэтому ранее заключенные сделки останутся в силе. Ограничения также не коснутся граждан РФ и Беларуси, которые до вступления закона в силу получили в Латвии статус постоянного жителя ЕС или ПМЖ. Предусмотрены исключения, например, в случае наследования недвижимости.

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